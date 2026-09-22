I Samsung Customer Service ospitano nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire più da vicino le funzionalità, gli strumenti e le soluzione dell’ecosistema del produttore. Si tratta dei Customer Service Events, che da settembre a dicembre coinvolgeranno 13 Customer Service sparsi per l’Italia: scopriamo il calendario degli eventi.

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Samsung lancia i Customer Service Events: calendario, città coinvolte e iscrizioni

Il programma dei Customer Service Events di Samsung si sviluppa attraverso cinque temi che spaziano dal mondo mobile alla fotografia, dalla sicurezza digitale alla casa connessa, fino alle soluzioni dedicate all’ambito professionale. Ogni appuntamento propone un focus specifico, con contenuti e consigli pensati per aiutare i partecipanti a conoscere meglio le funzionalità dei dispositivi Samsung e a trasformarle in opportunità concrete per semplificare e arricchire le attività quotidiane.

Il primo appuntamento è fissato proprio per oggi, 22 settembre, presso i Samsung Customer Service di Brescia, Cuneo e Salerno, e si proseguirà fino a dicembre nelle città di Avellino, Napoli, Bologna, Roma (due sedi), Milano, Torino, Catania, Palermo e Mestre. Ecco i temi affrontati:

Settembre – Scopri i nuovi dispositivi mobili Samsung : un approfondimento dedicato alle ultime innovazioni Galaxy e alle funzionalità che arricchiscono l’esperienza d’uso quotidiana dei dispositivi Samsung.

: un approfondimento dedicato alle ultime innovazioni Galaxy e alle funzionalità che arricchiscono l’esperienza d’uso quotidiana dei dispositivi Samsung. Ottobre – Fotografia e gestione dei ricordi : consigli e strumenti per valorizzare immagini e contenuti e sfruttare al meglio le funzionalità fotografiche integrate nei dispositivi Samsung.

: consigli e strumenti per valorizzare immagini e contenuti e sfruttare al meglio le funzionalità fotografiche integrate nei dispositivi Samsung. Ottobre – Cyber Security: proteggi il tuo mondo digitale : un incontro dedicato alla sicurezza digitale, alla protezione dei dati personali e alle buone pratiche per utilizzare la tecnologia in modo più consapevole e sicuro.

: un incontro dedicato alla sicurezza digitale, alla protezione dei dati personali e alle buone pratiche per utilizzare la tecnologia in modo più consapevole e sicuro. Novembre – SmartThings: la casa connessa è più semplice : un focus sull’ecosistema SmartThings e sulle opportunità offerte dalla casa connessa per gestire dispositivi e attività quotidiane in modo semplice e intuitivo.

: un focus sull’ecosistema SmartThings e sulle opportunità offerte dalla casa connessa per gestire dispositivi e attività quotidiane in modo semplice e intuitivo. Dicembre – Knox e Work Setup: sicurezza e produttività: un appuntamento dedicato a chi utilizza i dispositivi Samsung anche per lavoro, per scoprire le potenzialità di Samsung Knox, le configurazioni utili per proteggere i dati e le funzioni che aiutano a lavorare in modo più efficiente, sicuro e organizzato.

La partecipazione agli eventi è completamente gratuita, ma richiede la registrazione, visti i posti limitati (le iscrizioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili). I partecipanti riceveranno un gadget e un codice sconto da utilizzare sul Samsung Shop Online.

Per consultare il calendario completo degli appuntamenti Samsung Customer Service Events e procedere alla registrazione potete seguire questo link: dovete compilare il form selezionando l’evento e la sede di vostro interesse, quindi cliccare su “Invia” per visualizzare la data e l’orario dell’evento.