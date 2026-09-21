Sky ha aggiornato la pagina del sito ufficiale dedicata alla telefonia mobile a due giorni dal debutto della nuova offerta, sostituendo le offerte in listino con un countdown che scandisce le ore che mancano alle prossime novità. Al posto dei piani Sky Mobile powered by Fastweb compare ora il messaggio “Stanno per arrivare delle novità”, accompagnato dalla frase “Non possiamo ancora svelarti tutto. Ma manca davvero poco”. Il conto alla rovescia indica le ore 10:00 del 23 settembre 2026 come momento del lancio.

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Sky Mobile: un countdown al posto delle vecchie offerte

L’aggiornamento della pagina non è soltanto una scelta grafica. Scomparendo dal listino, le precedenti offerte Sky Mobile powered by Fastweb chiudono la loro corsa commerciale. Fino alla scorsa settimana il portafoglio comprendeva Sky Mobile Start, Sky Mobile Pro, Sky Mobile Ultra e Sky Mobile a consumo, mentre Sky Mobile Power (minuti illimitati, 200 SMS e 400 GB in 5G a 14,95 euro al mese) era già stata chiusa in commercio lo scorso 14 settembre 2026 anche per i nuovi clienti. Si conclude così la distribuzione delle SIM e delle offerte mobili firmate Fastweb veicolate da Sky Italia con il brand “Sky Mobile powered by Fastweb”.

Ricordare come funzionava quel modello aiuta a capire cosa cambierà tra poche ore. Con Sky Mobile powered by Fastweb, Sky Italia non operava come operatore virtuale in senso proprio, ma agiva attraverso un accordo di distribuzione con Fastweb, in una logica di white label: le offerte erano offerte Fastweb e le SIM erano SIM Fastweb, semplicemente commercializzate con il marchio Sky. Di conseguenza, chi ha sottoscritto uno di quei piani è a tutti gli effetti cliente Fastweb per il servizio di telefonia mobile e, salvo future comunicazioni, continuerà a utilizzare la propria offerta con Fastweb.

Dal white label all’mvno esp: cosa cambia per voi

Con il lancio del 23 settembre cambia l’impianto stesso del servizio. Sky Italia ha ottenuto lo scorso 10 febbraio 2026 dal Ministero l’autorizzazione generale come Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider) e si prepara a passare a una configurazione da operatore virtuale MVNO ESP, con proprie SIM ed eSIM. Tradotto: chi sottoscriverà un’offerta Sky Mobile diventerà cliente di Sky Italia anche per la telefonia mobile, a differenza di quanto accadeva con i piani powered by Fastweb. Fastweb continuerà comunque a ricoprire un ruolo da operatore di rete, nell’ambito dell’infrastruttura mobile Fastweb + Vodafone.

I preparativi per la rete di vendita vanno nella stessa direzione: comprendono l’accettazione di un nuovo accordo integrativo dedicato a Sky Mobile e un sistema per gestire gli ordini di SIM fisiche ed eSIM, con monitoraggio delle disponibilità e gestione delle ricariche. Sky continuerà quindi a offrire entrambe le tipologie di SIM, come già avviene oggi.

Il teaser di Del Piero e le combinazioni con Sky TV e Sky Wifi

Il conto alla rovescia sul sito arriva a pochi giorni dal teaser con Alessandro Del Piero, con cui Sky ha anticipato la data del lancio. Nel filmato promozionale, l’ex capitano della Juventus, già testimonial delle campagne Sky Wifi e di recente protagonista di uno spot insieme a Kimi Antonelli, racconta la novità con tono scherzoso.

“Dobbiamo aspettare il 23 per la nuova offerta Sky Mobile. È una sorpresa fantastica per i clienti Sky. Ah, non devo dirlo a nessuno”.

Al termine del teaser compare la scritta “dal 23 settembre sarà ancora più bello essere clienti Sky”, seguita dal logo dell’azienda e dal claim “We Believe in Better”. Un indizio sul posizionamento: la nuova offerta potrà essere abbinata a Sky TV, a Sky Wifi o a entrambi i servizi insieme, creando una sinergia con l’ecosistema Sky e con le condizioni dedicate a chi è già cliente. Al momento, però, Sky non ha ancora svelato le caratteristiche delle nuove offerte tariffarie: i dettagli commerciali, comprese le condizioni economiche delle diverse configurazioni, sono attesi per le ore 10:00 del 23 settembre 2026.