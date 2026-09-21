Nelle ultime ore alcuni utenti di RingConn hanno iniziato a preoccuparsi per una possibile introduzione degli abbonamenti dopo aver notato alcune modifiche dei Termini di Servizio dell’azienda. Il timore, comprensibilmente, è che il produttore possa presto trasformare alcune delle funzionalità oggi disponibili gratuitamente in servizi accessibili soltanto pagando un canone.

A far discutere è soprattutto la nuova sezione dedicata agli abbonamenti e al rinnovo automatico, nella quale RingConn mette nero su bianco le procedure che seguirebbe nel caso decidesse in futuro di introdurre servizi a pagamento; la formulazione, tuttavia, non significa che un abbonamento sia già in arrivo per le normali funzioni dell’app.

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I nuovi termini prevedono la possibilità di introdurre abbonamenti

La nuova disposizione specifica innanzitutto che i servizi di RingConn attualmente non prevedono alcun costo di abbonamento. I Termini stabiliscono però cosa dovrebbe accadere qualora l’azienda decidesse di introdurre in futuro un modello basato su abbonamento o sul rinnovo automatico.

In quel caso RingConn si impegna a comunicare chiaramente agli utenti prezzi, condizioni, cicli di fatturazione e modalità di rinnovo, oltre a ottenere una conferma esplicita prima dell’attivazione. Non sarebbero quindi sufficienti caselle preselezionate o procedure poco chiare.

L’azienda prevede inoltre un sistema di cancellazione online semplice quanto quello utilizzato per sottoscrivere il servizio e l’invio di un promemoria prima del rinnovo, quando previsto dalla normativa applicabile. I nuovi termini precisano anche che qualsiasi riferimento alla formula “Nessun Abbonamento Richiesto” dovrà essere aggiornato nel momento in cui venissero effettivamente introdotti servizi in abbonamento.

Insomma, la possibilità viene contemplata esplicitamente, ma non equivale all’introduzione immediata di un abbonamento.

La questione è diventata particolarmente interessante perché le modifiche ai termini sono arrivate nello stesso periodo in cui alcuni utenti hanno dovuto effettuare nuovamente l’accesso all’app RingConn.

Il collegamento tra i due eventi ha fatto quindi pensare che il nuovo login fosse il primo passo verso un cambiamento del modello commerciale, RingConn ha però chiarito la situazione attraverso un commento su Reddit: il requisito di accesso non è collegato a cambiamenti relativi agli abbonamenti.

Secondo l’azienda, il problema è stato provocato da un aggiornamento dell’entità sviluppatrice associata all’app per iOS, che ha richiesto ad alcuni utenti di effettuare nuovamente l’accesso dopo l’aggiornamento alla versione 4.4.6.

La società ha inoltre voluto rassicurare gli utenti su un punto particolarmente importante, tutte le esperienze standard dell’app già esistenti e in corso continueranno a essere gratuite.

Possibili funzioni a pagamento in futuro, ma con consenso esplicito

Questo non significa, comunque, che RingConn escluda completamente la possibilità di introdurre servizi a pagamento. L’azienda spiega infatti che la nuova formulazione dei Termini serve anche a coprire eventuali servizi a valore aggiunto futuri, citando espressamente esempi come le interazioni basate sull’intelligenza artificiale e i temi o le skin personalizzate.

Qualora queste funzionalità dovessero arrivare, RingConn sostiene che gli utenti saranno informati chiaramente e dovranno fornire il proprio consenso esplicito e preventivo prima dell’attivazione di qualsiasi abbonamento.

C’è poi un altro passaggio interessante nei nuovi Termini relativo alla chiusura dell’account. Prima della risoluzione sarà possibile esportare i propri dati personali attraverso le funzioni disponibili nell’app, successivamente i dati saranno gestiti secondo le regole di conservazione e cancellazione indicate nella Privacy Policy.

La chiusura dell’account, inoltre, non comporterà la perdita dell’hardware acquistato né dei relativi diritti di garanzia; il dispositivo continuerà dunque ad essere di proprietà dell’utente, anche se le funzionalità che dipendono dall’account e dai servizi cloud non saranno più disponibili dopo la chiusura dell’account.

Per il momento dunque, RingConn non sta trasformando le normali funzioni dell’app in un servizio a pagamento. I nuovi Termini lasciano semplicemente aperta la porta a eventuali funzionalità premium in futuro, mentre l’azienda ha chiarito che l’attuale obbligo di effettuare nuovamente l’accesso su alcuni dispositivi iOS è legato un cambiamento tecnico e non all’introduzione di un abbonamento.