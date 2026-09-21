Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato il file ufficiale delle risorse di numerazione. Tra le righe spunta una novità che riguarda chi utilizza una SIM Iliad.

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Iliad si aggiudica il prefisso 3523

Il 15 settembre 2026 il MIMIT (l’ex MISE) ha pubblicato sul proprio sito il nuovo documento con le risorse di numerazione aggiornate. Rispetto all’ultimo intervento degno di nota, che risaliva al 30 giugno 2026 ed era stato reso pubblico solo l’8 luglio successivo, la principale novità riguarda ancora i prefissi della telefonia mobile: Iliad Italia ha ottenuto l’assegnazione del nuovo prefisso 3523.

Per l’operatore del Gruppo Iliad si tratta della decade 3 del prefisso 352, che si aggiunge alle decadi 0 (3520) e 2 (3522) già in suo possesso. Chi nei prossimi mesi vorrà attivare una nuova numerazione Iliad potrà quindi ritrovarsi con il nuovo 3523, affiancato ai due blocchi già utilizzati per le attivazioni. Il motivo dell’espansione è legato alla crescita della base clienti: con l’aumento delle attivazioni si è reso necessario richiedere nuovi blocchi di numeri per gestire le richieste future.

Per chi effettua o riceve una chiamata non cambia nulla dal punto di vista pratico, perché un numero con prefisso 3523 funzionerà come qualsiasi altro numero Iliad. L’unica differenza è che osservando un numero che inizia con queste cifre si potrà intuire che dall’altra parte c’è un cliente Iliad.

Il prefisso 352 resta un territorio di Iliad

Il nuovo 3523 si inserisce in un quadro più ampio, fatto di assegnazioni che l’operatore ha accumulato nel corso degli anni. Oltre alle decadi del prefisso 352, Iliad detiene infatti anche le decadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del prefisso 351, vale a dire i blocchi 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518 e 3519. Un patrimonio di numerazione che racconta la crescita dell’operatore sul mercato italiano.

Un dettaglio da tenere a mente: il prefisso 351 non è utilizzato soltanto da Iliad. In Italia se ne serve anche Lyca Mobile, operatore virtuale FULL MVNO, che impiega le decadi 0, 1 e 2, ossia 3510, 3511 e 3512. Il prefisso 352, invece, resta al momento territorio esclusivo di Iliad.