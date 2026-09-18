A IFA 2026 UGREEN non porta soltanto i dispositivi per la ricarica magnetica della serie MagFlow: il produttore cinese ha presentato un intero ecosistema domotico battezzato UGREEN AIoT Ecosystem, in cui l’intelligenza artificiale gira in locale e la dipendenza dai server cloud si riduce. L’annuncio comprende hub per l’IA agentica, telecamere di sorveglianza, uno smart speaker e una cornice digitale smart, con ricadute concrete su come si gestisce la casa intelligente.

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A IFA 2026, UGREEN debutta nel segmento AIoT

UGREEN ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel settore della domotica e dell’Internet of Things con il nuovo AIoT Ecosystem, progettato per spostare l’elaborazione dell’IA, l’archiviazione dei dati e il controllo dei dispositivi direttamente all’interno delle mura domestiche. L’ecosistema ruota attorno a un’architettura “local-first” che mette al primo posto privacy, reattività e assenza di canoni di abbonamento mensili, potendo funzionare all’interno della rete locale anche senza connessione a Internet attiva.

Va precisato che “local” non significa completamente offline: autenticazione dell’account, accesso remoto, notifiche push, aggiornamenti software e funzionalità cloud opzionali potrebbero comunque richiedere una connessione. L’approccio punta comunque a superare i limiti tradizionali della smart home, dove i dispositivi operano spesso separati e dipendono da server esterni per le funzioni avanzate. Al centro troviamo HomeAgent, una piattaforma che unifica archiviazione, computazione e automazione, con supporto agli standard Matter e ONVIF per l’integrazione con dispositivi di terze parti e gateway di altri produttori. Il software si basa su UGOS Pro, quindi l’ecosistema può accogliere non solo i dispositivi UGREEN ma anche quelli Matter-compatibili di terzi.

Gli hub HomeAgent e MasterAgent, il cuore dell’ecosistema

UGREEN HomeAgent HA100 è il modello d’ingresso: monta una NPU da 26 TOPS, 16 GB di RAM LPDDR5 e una porta Ethernet a 2,5 Gbps. Ospita quattro dischi in tutto, tre SATA e uno M.2 NVMe, e consente di gestire internamente i dati controllando l’abitazione in linguaggio naturale.

Un gradino più in alto si colloca UGREEN HomeAgent HA100 Pro, pensato per carichi di lavoro più complessi: porta la potenza IA a 205 TOPS, dispone di 32 GB di RAM LPDDR5, una porta Ethernet a 10 Gbps e quattro linee PCIe 4.0 per l’espansione. Queste specifiche gli permettono di classificare oggetti e riconoscere movimenti e intenzioni comportamentali, abilitando un controllo domestico più preciso.

Al vertice della gamma c’è UGREEN MasterAgent MA100, hub dedicato agli utenti più esigenti e agli sviluppatori. È spinto dal processore NVIDIA Thor T5000 e arriva a erogare una potenza IA locale fino a 2.070 FP4 TFLOPS, con 128 GB di memoria unificata. Un’architettura che permette di eseguire modelli linguistici in locale fino a 122 miliardi di parametri, orchestrare i dispositivi domestici ed espandere ulteriormente le capacità tramite la piattaforma per sviluppatori.

La gamma di telecamere SynCare per interni ed esterni

All’interno dell’ecosistema, la sicurezza domestica è affidata alle telecamere della serie SynCare, composta dai modelli SynCare Indoor Camera (ID500 Pro), SynCare OD600 Pro e SynCare OD800 Pro, quest’ultimo il modello di punta. La ID500 Pro è una telecamera PTZ per interni da 8 MP in 4K HDR con tracciamento del movimento AI e interazione vocale intelligente.

La OD600 Pro combina una telecamera principale da 8 MP con due camere PTZ da 5 MP e offre uno zoom ibrido fino a 9x, oltre a una visione notturna a colori attivata dal movimento con imaging a luce stellare per riprese notturne più nitide.

La OD800 Pro rappresenta il top della serie grazie a un sistema a tripla fotocamera che unisce una “bullet” 4K e due PTZ 3K, con tracciamento a 360° e zoom ibrido fino al 9x. Integra un rilevamento del movimento multistrato, che combina sensori PIR, radar e analisi dell’immagine, oltre a una visione notturna a colori funzionante sia in condizioni di scarsa luminosità sia tramite luce bianca o infrarossi. Completano la dotazione una batteria removibile da 10.000 mAh, un pannello solare da 6 W, la certificazione IP66 per gli ambienti esterni e l’elaborazione IA in locale, che classifica persone, veicoli, animali domestici e pacchi, riassume gli eventi registrati e agevola le ricerche video. Le tre SynCare sembrano essere le versioni finali di quelle mostrate al CES all’inizio dell’anno, allora promesse per la seconda metà del 2026.

Smart speaker Uliya e Gallery E-Paper Smart Frame

Per la gestione quotidiana e la fruizione dei contenuti ci sono due accessori interattivi. Il UGREEN Smart Speaker for Uliya sfrutta l’assistente vocale integrato, Uliya, per impartire comandi diretti, impostare notifiche personalizzate e controllare i dispositivi anche in stanze diverse con il semplice linguaggio naturale.

La UGREEN Gallery E-Paper Smart Frame è una cornice digitale intelligente con display e-paper a colori da 13,3 pollici, risoluzione 1600×1200 e rapporto d’aspetto 4:3, alimentata da una batteria da 10.000 mAh per un’autonomia stimata fino a sei mesi, che dipenderà però dalla frequenza di aggiornamento e dall’utilizzo reale. La piattaforma HomeAgent analizza i flussi video delle telecamere SynCare e la libreria fotografica locale per raccogliere e montare automaticamente i momenti familiari più preziosi, compleanni, cene e giochi con gli animali domestici, creando video-ricordo chiamati AI Highlights. Attenzione a non confondere i prodotti: la Gallery E-Paper è il modello disponibile per la prenotazione attuale, mentre UGREEN nomina anche una Gallery con display LCD per i video-ricordo, quindi si tratta di due dispositivi distinti.

Disponibilità e prezzi: crowdfunding su Kickstarter

L’intero AIoT Ecosystem sarà lanciato inizialmente tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter, con pre-ordini e spedizioni a partire da fine gennaio 2027. I pre-ordini ai prezzi “Super Early Bird” dei tre hub intelligenti, che consentono di risparmiare il 50% sul prezzo finale, sono iniziati il 4 settembre 2026 e richiedono un deposito cauzionale di 50 euro per i modelli HomeAgent, mentre il MasterAgent richiede un deposito di 200 dollari.

Ecco i prezzi Super Early Bird:

UGREEN HomeAgent HA100 a 899 dollari

UGREEN HomeAgent HA100 Pro a 2.999 dollari

UGREEN MasterAgent MA100 a 9.999 dollari

Dal 27 ottobre sarà possibile sostenere il progetto su Kickstarter ordinando i tre hub a prezzo maggiorato, comunque più basso di quello finale, insieme agli altri accessori. Il listino Early Bird e finale è il seguente: HomeAgent HA100 a 1.079 dollari (finale 1.799 dollari), HomeAgent HA100 Pro a 3.599 dollari (finale 5.999 dollari), MasterAgent MA100 a 11.999 dollari (finale 19.999 dollari), SynCare OD800 Pro a 199 dollari (finale 339 dollari), SynCare OD600 Pro a 159 dollari (finale 269 dollari), SynCare Indoor Camera a 89 dollari (finale 149 dollari), Smart Speaker for Uliya a 69 dollari (finale 99 dollari) e Gallery E-Paper Smart Frame a 299 dollari (finale 439 dollari). I prezzi Super Early Bird valgono esclusivamente per i tre hub principali e non per gli accessori.

Le tempistiche di spedizione sono differenziate. HomeAgent HA100, SynCare OD600 Pro e Indoor Cam ID500 Pro partiranno a fine gennaio 2027; HomeAgent HA100 Pro, SynCare OD800 Pro, Gallery E-Paper Smart Frame e Smart Speaker for Uliya a fine aprile 2027; MasterAgent MA100 e Gallery LCD Smart Frame a fine luglio 2027. La piattaforma è stata presentata anche negli Stati Uniti, il 1° settembre al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, dove UGREEN ha annunciato il cornerback dei New England Patriots Christian Gonzalez come Global Brand Ambassador.