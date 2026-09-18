OnePlus si prepara a lanciare il suo nuovo attesissimo smartphone di punta: stiamo ovviamente parlando di OnePlus 16, device per il quale l’azienda ha già promesso un importante upgrade per quanto riguarda il display.

E nelle scorse ore è stato Li Jie, Presidente di OnePlus China, a fornire qualche interessante dettaglio proprio su tale caratteristica, svelando che lo smartphone potrà contare su quella che il produttore chiama “global 165 Hz ultra-high refresh rate”.

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Le ultime anticipazioni su OnePlus 16

Nelle ultime settimane le indiscrezioni sul nuovo smartphone di punta di OnePlus si sono fatte sempre più insistenti e ciò conferma che il suo lancio si avvicina a grandi passi.

La caratteristica rivelata da Li Jie, che ha anche reso noto che OnePlus 16 arriverà sul mercato con a bordo l’interfaccia ColorOS 17, va a confermare un’indiscrezione riportata lo scorso mese dal popolare leaker Digital Chat Station, a dire del quale il nuovo smartphone potrà contare su un refresh rate a 165 Hz su tutto il sistema e le applicazioni standard e non, quindi, limitatamente ad app o giochi selezionati.

A dire di Li Jie, l’esperienza di utilizzo di OnePlus 16 sarà decisamente fluida, difficilmente descrivibile a parole ma tale che, una volta provata, gli utenti non vorranno più rinunciarvi.

Ricordiamo, a tal proposito, che anche OnePlus 15 può contare su un pannello che supporta il refresh rate a 165 Hz ma tale caratteristica è stata inizialmente limitata ad alcuni giochi mentre il resto dell’interfaccia “girava” a 120 Hz. In seguito il produttore, attraverso un aggiornamento software, ha esteso il supporto a tale caratteristica ad alcune applicazioni (come WhatsApp, Instagram e X), con la necessità di accedere alle Opzioni per gli sviluppatori per abilitarlo.

In OnePlus 16, invece, il supporto al refresh rate a 165 Hz potrà essere abilitato o disabilitato attraverso un’apposita opzione nella sezione del menu delle Impostazioni dedicata allo schermo.

Secondo Digital Chat Station, questa caratteristica di OnePlus 16 sarà supportata dall’adozione di un nuovo materiale per il display (Oriental Screen X4) e da un sistema aggiornato di circuiti. Staremo a vedere.