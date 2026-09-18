Chi ha seguito il lancio di Honor 400 5G a Parigi ricorderà la promessa di un comparto fotografico da vero flagship a un prezzo democratico. A distanza di mesi, quella promessa si concretizza in modo ancora più netto: il sensore principale da 200MP, il display AMOLED da 5000 nit e la batteria al silicio-carbonio da 6000 mAh oggi si trovano a una cifra che taglia quasi a metà il listino originale. Non capita spesso di vedere uno smartphone pensato per content creator e appassionati di fotografia mobile scendere così tanto rispetto al prezzo di lancio. Vediamo come cambia il rapporto qualità prezzo con questa offerta.

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Honor 400 5G, il quasi-flagship che punta tutto su camera e display

Honor 400 5G si presenta come un dispositivo di fascia medio-alta capace di rubare la scena a molti flagship grazie a un comparto fotografico di livello superiore. Il sensore principale da 200MP con OIS ed EIS è affiancato da un ultra-grandangolare da 12MP e da una selfie camera da 50MP, mentre lo zoom digitale arriva fino a 30x grazie all’AI Super Zoom, che ricostruisce i dettagli anche oltre il 15x di ingrandimento. Non manca una dotazione software intelligente con funzioni come AI Eraser, AI Image to Video e AI Outpainting, oltre all’integrazione con Google Veo 2 per generare brevi clip video partendo dagli scatti, pensata su misura per chi crea contenuti sui social.

Sul fronte display, il pannello AMOLED da 6,55 pollici offre refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco di 5000 nit, garantendo leggibilità perfetta anche sotto il sole diretto. La risoluzione di 2736×1264 pixel si accompagna alla tecnologia PWM Dimming a 3840Hz, pensata per ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato, un dettaglio che pochi competitor in questa fascia possono vantare.

Il cuore pulsante è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core a 4nm con clock fino a 2,63 GHz, abbinato a 8GB di RAM e tagli di storage da 256GB. Non è il chip ideale per il gaming estremo, ma garantisce fluidità nell’uso quotidiano tra social, streaming e multitasking. La batteria al silicio-carbonio, autentico punto di forza del dispositivo, assicura un’autonomia eccellente con ricarica rapida cablata, mentre il supporto software è garantito per 6 anni di aggiornamenti, una rarità in questa fascia di prezzo.

Tra le altre dotazioni troviamo connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e NFC, oltre alla certificazione IP65 contro polvere e acqua e il riconoscimento SGS a 5 stelle per la resistenza alle cadute.

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Sconto del 44% su honor 400: l’occasione da non perdere

Il prezzo di listino di Honor 400 5G si attestava a 499€, ma grazie a questa promozione disponibile su AliExpress il dispositivo scende a soli 277€. Si tratta di uno sconto del 44%, pari a un risparmio concreto di 222€ rispetto al prezzo originale. Una configurazione che unisce fotocamera da 200MP, display a 5000 nit e batteria da 6000 mAh a una cifra così bassa rappresenta davvero un’ottima opportunità per chi cerca prestazioni fotografiche di alto livello senza svenarsi. L’offerta è attiva sullo store ufficiale del marchio su AliExpress, disponibile nelle colorazioni Desert Gold, Meteor Silver e Midnight Black.

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