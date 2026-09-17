Il lancio di iPhone Duo, il primo modello pieghevole di Apple, ha senza dubbio messo pressione su Samsung, che alla fine di luglio ha presentato la sua nuova generazione di smartphone che si piegano, ossia i Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra.

Ebbene, pare che a sorpresa l’evento del colosso di Cupertino abbia invece dato una leggera spinta ai modelli pieghevoli di Samsung, che negli ultimi giorni hanno fatto registrare un aumento delle vendite.

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Buone notizie per Samsung Galaxy Z Fold8

Stando ad un report proveniente dalla Corea del Sud, dopo la presentazione di iPhone Duo le vendite di Samsung Galaxy Z Fold8 sono aumentate di circa il 10% rispetto alla settimana precedente.

A quanto pare, sarebbero numerosi gli utenti che hanno preferito aspettare il lancio di iPhone Duo prima di decidere quale smartphone pieghevole acquistare, optando alla fine per quello di Samsung.

È difficile dire con precisione quali potrebbero essere le motivazioni per cui sarebbe stato preferito Samsung Galaxy Z Fold8 anche se è probabile che ad aver influito vi siano soprattutto aspetti come il design, lo spessore e la notevole differenza di prezzo.

C’è anche da considerare che iPhone Duo sarà disponibile per l’acquisto soltanto dalla seconda metà del prossimo mese e il colosso coreano certamente sfrutterà queste settimane per lanciare delle promozioni volte a conquistare il maggior numero possibile di indecisi.

Ricordiamo che, stando alle previsioni degli analisti, iPhone Duo entro la fine del 2026 dovrebbe riuscire a conquistare un market share di circa il 25% del settore dei pieghevoli e, pertanto, Samsung non ha nemmeno un minuto da perdere.