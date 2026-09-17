Un chipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra che sfiora i 2,3 milioni di punti su AnTuTu, montato su uno smartphone che scende sotto i 280€ grazie a un coupon dedicato. POCO X8 Pro 5G versione globale si presenta con specifiche da fascia alta, display AMOLED capace di raggiungere 3.500 nit di picco e una batteria da 6.500 mAh con ricarica a 100W, il tutto racchiuso in un corpo con telaio in alluminio e certificazione IP68. Vediamo come sfruttare il coupon per portarselo a casa al prezzo più basso mai visto.



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POCO X8 Pro 5G, potenza Dimensity 8500-Ultra e display da 3.500 nit

Il cuore pulsante del dispositivo è il MediaTek Dimensity 8500-Ultra, chipset octa-core prodotto con processo TSMC a 4nm che abbina architettura All-Big-Core e GPU Mali-G720 MC8. Le prestazioni si traducono in un punteggio AnTuTu V11 di oltre 2,28 milioni di punti, un risultato che pochi mediogamma riescono a raggiungere. A supportare la potenza bruta ci sono memoria LPDDR5X e storage UFS 4.1, con configurazioni fino a 12GB RAM + 512GB di spazio.

Il display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K+ e refresh rate a 120Hz rappresenta uno dei punti più interessanti dell’intero pacchetto. La luminosità di picco arriva fino a 3.500 nit, un valore che garantisce ottima leggibilità anche sotto il sole diretto, supportata da Dolby Vision e HDR10+ per una resa cromatica di livello superiore. Le cornici sottilissime da 1,5mm su tre lati e la protezione Corning Gorilla Glass 7i completano un design che si allontana dai canoni classici della fascia media.

Non manca l’attenzione alla fotografia, con sensore principale Sony IMX882 da 50MP dotato di stabilizzazione ottica OIS e apertura f/1.5, affiancato da un ultra-wide da 8MP. La batteria da 6.500 mAh con ricarica HyperCharge a 100W permette di ricaricare rapidamente anche una capacità così generosa, mentre la certificazione IP68 garantisce resistenza a polvere e acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti.

Tra le dotazioni software, il dispositivo arriva con Android 16 e interfaccia HyperOS 3, mentre la connettività include Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, doppia SIM con doppia connessione 5G attiva e NFC per i pagamenti contactless.

Sconto extra su POCO X8 Pro con coupon dedicato

Il prezzo di listino di POCO X8 Pro 5G si ferma a 399€, ma grazie al coupon FSIT30 applicabile su AliExpress il prezzo scende a 276€, per uno sconto complessivo del 31% e un risparmio di ben 123€. L’offerta riguarda la versione globale del dispositivo ed è disponibile direttamente sullo store ufficiale su AliExpress, uno dei negozi più affidabili per chi cerca prodotti tech a prezzi competitivi.

Considerando le specifiche tecniche a bordo, dal chipset flagship-level alla batteria capiente con ricarica ultra-rapida, il rapporto qualità-prezzo di questa offerta risulta particolarmente vantaggioso per chi cerca prestazioni elevate senza spendere cifre da top di gamma.

