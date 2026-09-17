Uno smartphone che punta tutto sull’equilibrio tra fotografia, autonomia e design non capita spesso di trovarlo scontato del 30%. Oppo Reno15 5G con 512GB di storage e 8GB di RAM scende oggi a un prezzo che lo rende decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. Con il suo design “Dancing Aurora” e una batteria da 6500mAh, il dispositivo si posiziona come una delle proposte più interessanti nella fascia medio-alta del mercato Android. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta scada.

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Oppo reno15 5g: fotocamera frontale ultra-wide e batteria da record

Il punto di forza di Oppo Reno15 5G risiede in un comparto fotografico pensato specificamente per chi ama i ritratti e i selfie di gruppo. La fotocamera frontale da 50MP con obiettivo ultra-grandangolare da 18mm permette di inquadrare più persone senza tagliare nessuno dallo scatto, una soluzione rara in questa fascia di prezzo.

Sul resto troviamo una configurazione tripla completa: sensore principale da 50MP f/1.8 con stabilizzazione ottica, teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3.5x e ultra-wide da 8MP. Le funzionalità AI come Re-Illuminazione AI e Portrait Engine 2.0 gestiscono automaticamente le condizioni di luce più difficili, bilanciando i toni della pelle anche in controluce.

Il display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz offre una copertura colore del 100% DCI-P3, mentre la protezione Gorilla Glass 7i garantisce resistenza quotidiana.

Le prestazioni sono affidate al processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 a 4nm, abbinato a 8GB di RAM (espandibile virtualmente fino a 18GB) e 512GB di storage UFS 3.1. Il sistema gira su Android 16 con interfaccia ColorOS 16, e OPPO garantisce almeno 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

La batteria da 6500mAh rappresenta uno dei principali motivi per cui vale la pena considerare questo modello: supporta fino a 2,42 giorni di autonomia e si ricarica con tecnologia SUPERVOOC da 80W, passando dall’1% al 100% in soli 50 minuti. La certificazione IP69 aggiunge resistenza ad acqua e polvere, un dettaglio non scontato in questa fascia.

Sconto del 30% su reno15: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di Oppo Reno15 5G nella versione 512GB/8GB in colorazione Aurora White è di 599,90€. Grazie all’offerta attiva su eBay, il prezzo scende a 416,86€, con un risparmio di oltre 183€ e uno sconto percentuale del 30% circa rispetto al prezzo originale.

Si tratta di un’ottima opportunità per chi cerca uno smartphone versatile senza spendere cifre da top di gamma, considerando che la configurazione include il caricatore incluso nella confezione. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi conviene valutare l’acquisto senza aspettare troppo.

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