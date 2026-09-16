Google Pixel 10a a un prezzo che nessuno si aspettava di vedere così presto. Lo smartphone lanciato ufficialmente da Google appena poche settimane fa, con 7 anni di aggiornamenti garantiti e funzionalità AI di ultima generazione, ha visto il proprio prezzo scendere in modo netto su Amazon. La variante Viola Lavanda con 256GB di storage, tra le più richieste della gamma, si trova ora a un costo decisamente più basso rispetto al listino di lancio. Vediamo come mai questa offerta merita attenzione immediata.

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Google Pixel 10a: autonomia record e AI Gemini a bordo

Google Pixel 10a punta tutto su un equilibrio raro tra prestazioni, autonomia e intelligenza artificiale integrata. Il display Actua pOLED da 6,3 pollici offre risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, con una luminosità di picco che arriva fino a 3000 nit, sufficiente per una lettura perfetta anche sotto il sole diretto. Il rapporto di contrasto superiore a 2.000.000:1 garantisce neri profondi e colori realistici in ogni condizione di utilizzo.

Il cuore del dispositivo è il chip Google Tensor G4, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno, pensato per gestire senza sforzo sia le attività quotidiane che le funzioni AI più avanzate. Proprio l’intelligenza artificiale è uno dei tratti distintivi di questo modello: Gemini Live consente conversazioni naturali puntando semplicemente la fotocamera su ciò che si vuole approfondire, mentre Camera Coach analizza la scena in tempo reale per suggerire la miglior inquadratura possibile.

Sul fronte autonomia, la batteria da 5100mAh garantisce oltre 30 ore di utilizzo continuo, che possono arrivare fino a 120 ore attivando la modalità di risparmio energetico estremo. Un dato che pochi smartphone in questa fascia di prezzo riescono a raggiungere.

Non manca l’attenzione alla sostenibilità: il telaio è in alluminio riciclato al 100%, mentre la scocca posteriore utilizza plastica riciclata all’81%, per un totale di materiali riciclati che supera il 36% del peso complessivo del dispositivo. La certificazione IP68 e il vetro Corning Gorilla Glass 7i completano un pacchetto costruttivo solido e resistente.

Infine, i 7 anni di aggiornamenti tra sistema operativo e patch di sicurezza rendono Pixel 10a uno degli smartphone più longevi sul mercato, capace di ricevere nuove funzionalità tramite i periodici Pixel Drops molto più a lungo della media.

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Sconto del 31%: il prezzo più basso di sempre

Il prezzo di lancio ufficiale di Google Pixel 10a nella versione da 256GB era di 649€. Su Amazon il dispositivo è ora disponibile a 449€, con uno sconto del 31% che corrisponde a un risparmio di 200€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è stato lanciato, un’occasione che difficilmente si ripresenta a distanza di poco tempo dal debutto sul mercato. La colorazione Viola Lavanda con 256GB di storage risulta tra le configurazioni più ambite della gamma, e trovarla a questa cifra rappresenta indubbiamente un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di un dispositivo Pixel completo senza spendere una cifra elevata.

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