Le indiscrezioni circolate lo scorso agosto, di cui vi avevamo parlato, trovano oggi conferma ufficiale: BOOX presenta contemporaneamente tre nuovi dispositivi ePaper, Note Mini C, Palma 3 e Note Air6 C, ciascuno pensato per un tipo di utente e un flusso di lavoro diverso. Non si tratta di semplici aggiornamenti annuali con qualche specifica ritoccata, ma di tre proposte che sembrano rispondere a esigenze specifiche, dalla lettura in mobilità totale alla produttività da ufficio digitale completo.

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BOOX Note Mini C, il notebook a colori per chi vive in valigia

Il primo dei tre, Note Mini C, punta tutto su un equilibrio preciso tra portabilità e produttività, riassunto dallo stesso slogan scelto da BOOX per il lancio, “la vostra mente, bilanciata in una mano”. Il display Kaleido 3 da 8,52 pollici, capace di 4.096 colori con un vetro di copertura piatto, offre una risoluzione di 2048×1536 in bianco e nero (300 ppi) e di 1024×768 a colori (150 ppi), pensata per restituire PDF complessi, grafici finanziari e documenti a colori con una leggibilità quasi da stampa. Sotto la scocca lavora un processore octa-core a 4nm fino a 2,9GHz, abbinato alla tecnologia BSR high-refresh per ridurre ghosting e lag durante lo scorrimento di documenti lunghi, con 6GB di RAM, quantità piuttosto rara per un dispositivo ePaper, e 64GB di storage espandibile fino a 2TB via microSD.

Il dispositivo arriva con la penna attiva magnetica BOOX InkSight, ridisegnata con un pulsante laterale per funzioni rapide, e con una cover magnetica arancione inclusa. Gira su Android 16 con accesso al Play Store, garantendo compatibilità con app aziendali come Microsoft Teams, Outlook, Slack e OneDrive, oltre al supporto Bluetooth 6.0, che promette una precisione di localizzazione a livello centimetrico e un abbinamento più rapido con accessori come tastiere e girapagine rispetto al Bluetooth 5.1. Con dimensioni di 187,7x156x6 mm e un peso di circa 300 grammi, BOOX lo posiziona esplicitamente per professionisti in costante movimento, giornalisti, consulenti e viaggiatori d’affari tra i 25 e i 40 anni, che hanno bisogno di accedere rapidamente a PDF complessi durante spostamenti, lounge aeroportuali o uffici clienti.

Sul fronte dei formati supportati, Note Mini C copre l’intera gamma di documenti che un professionista in mobilità potrebbe incontrare: PDF, EPUB, testi con DRM Adobe, TXT, RTF, HTML, CHM, DOC e FB2 per i documenti, oltre ai principali formati immagine e ai file audio WAV e MP3. Tra le funzioni software integrate figurano un’app di note, la modalità Scribble per gli schizzi rapidi, un lettore PDF dedicato, sintesi vocale, dizionario integrato e calendario, un pacchetto pensato per coprire le esigenze quotidiane senza dover scaricare app di terze parti per le funzioni più basilari.

BOOX Palma 3, la filosofia Quiet Tech si fa più raffinata

Il secondo annuncio riguarda l’evoluzione della serie più particolare del catalogo BOOX, quella formato smartphone che avevamo già apprezzato nelle recensioni di Palma e Palma 2 Pro. Palma 3 abbraccia esplicitamente una filosofia definita “Quiet Tech”, un compagno digitale a basso stimolo pensato per chi vuole riprendere il controllo della propria attenzione. Il display resta monocromatico, 6,13 pollici HD con densità di 300 ppi (824×1648 pixel), una scelta precisa per ridurre la sovrastimolazione visiva rispetto a uno smartphone tradizionale.

Rispetto alla generazione precedente, il salto costruttivo è netto: la scocca in plastica lascia il posto a un telaio in alluminio anodizzato, abbinato a un pannello posteriore in fibra di vetro con una texture che imita la carta, per un feeling descritto da BOOX come quello di “cancelleria pregiata”. Le dimensioni restano tascabili, 159x78x7,8 mm per circa 195 grammi, mentre sotto la scocca troviamo lo stesso processore octa-core a 4nm della famiglia, 6GB di RAM, 128GB di storage e una batteria da 3.950 mAh, oltre a 10GB di spazio cloud OnyxCloud incluso. Non manca una fotocamera posteriore da 16MP con flash LED, utile per la scansione di documenti, e il supporto alla scrittura tramite BOOX InkSense Plus con penna attiva opzionale, pensata per appunti rapidi, idee al volo e liste di cose da fare piuttosto che per sessioni di scrittura estese. Il pubblico di riferimento dichiarato da BOOX è quello di utenti tra i 20 e i 45 anni stanchi di scroll infiniti, notifiche continue e sovrastimolazione da smartphone, alla ricerca di un secondo schermo mirato per lettura profonda e micro-apprendimento.

Completano la dotazione un sensore di luce ambientale che regola automaticamente la luminosità del pannello in base alle condizioni circostanti, un pulsante intelligente personalizzabile per assegnare funzioni rapide come screenshot o cambio di modalità di aggiornamento dello schermo, e i tasti fisici per il volume utilizzabili anche per il cambio pagina durante la lettura. Il riconoscimento delle impronte digitali è integrato direttamente nel tasto di accensione, mentre due microfoni permettono memo vocali e funzioni di trascrizione senza dover usare le mani. La dock personalizzabile e i widget della home screen completano un dispositivo pensato per essere configurato secondo le abitudini di ciascun utente, più che per offrire un’esperienza identica per tutti.

BOOX Note Air6 C, dalle idee all’esecuzione senza cambiare dispositivo

Il terzo annuncio, Note Air6 C, si rivolge invece a un pubblico più orientato alla produttività completa, riassunta dal claim scelto per il lancio, “dalle idee all’esecuzione”. Il display Kaleido 3 sale qui a 10,3 pollici, sempre con 4.096 colori e un trattamento antiriflesso pensato per la cura degli occhi, risoluzione di 2480×1860 in bianco e nero e 1240×930 a colori. La tecnologia BSR high-refresh, in questa generazione, promette pagine fino al 40% più veloci rispetto al modello precedente, oltre a un multitasking più fluido in modalità split-screen e una gestione dei contenuti a colori più reattiva.

Il pacchetto software si arricchisce sensibilmente rispetto alla concorrenza della categoria: oltre alla scrittura naturale garantita dalla nuova pellicola ottimizzata e dalla penna BOOX Pen3, con 4.096 livelli di pressione e un vano per la punta di ricambio integrato nel corpo, il firmware in versione 4.3 introduce Dual Notes per confrontare due documenti affiancati, un Calendar Memo arricchito con nuovi pennelli e strumento lazo, e Talk Insights, una funzione basata sull’IA per ottenere sintesi di riunioni e contenuti audio. Sono inoltre supportate trascrizione vocale e riassunto automatico dei documenti tramite IA, oltre a scansione OCR e riconoscimento immagini. Un accessorio degno di nota è la cover con tastiera integrata, che si collega tramite pogo pin sul retro del dispositivo e permette persino di ricaricare il device attraverso la porta USB-C della tastiera stessa, per una scrittura rapida senza dover ricorrere allo schermo touch. Il dispositivo pesa circa 430 grammi con uno spessore di 5,8mm, ed è pensato per un pubblico di lavoratori della conoscenza, creativi e professionisti d’ufficio digitale tra i 20 e i 45 anni, principalmente in Nord America ed Europa.

La cover magnetica proposta per il dispositivo è disponibile in due colorazioni, Umber e Graphite, realizzata in PU con una texture in tessuto intrecciato, e supporta l’inclinazione regolabile per passare liberamente tra orientamento verticale e orizzontale a seconda del compito da svolgere. Anche il cavo dati incluso in confezione è stato rivisto, con una struttura intrecciata pensata per resistere meglio all’usura quotidiana e ai nodi accidentali. Sul fronte dei formati supportati, il dispositivo copre PDF, EPUB, TXT, RTF, HTML, CHM, DOC e FB2, oltre ai principali formati immagine e audio, confermando l’impostazione aperta tipica dell’ecosistema BOOX rispetto a soluzioni più chiuse della concorrenza.

Un ecosistema che continua a crescere per nicchie sempre più specifiche

Guardando ai tre annunci nel loro insieme, la strategia di BOOX appare piuttosto chiara: invece di puntare su un singolo dispositivo capace di tutto, l’azienda continua a segmentare la propria offerta per abitudini d’uso specifiche, il lettore tascabile per chi vuole staccare dallo smartphone, il notebook compatto per chi vive in perenne trasferta, e il tablet completo con tastiera per chi cerca un vero sostituto del laptop per la produttività quotidiana. È la stessa logica che avevamo notato recensendo Go 7, capace di scalzare Palma 2 dalla cima delle nostre preferenze personali proprio grazie al supporto alla scrittura con penna attiva. Resta da capire, una volta che questi tre nuovi modelli finiranno davvero nelle nostre mani per una prova approfondita, se le promesse sulla carta, in particolare il salto di refresh rate su Note Air6 C e la nuova costruzione in alluminio di Palma 3, si tradurranno in un’esperienza d’uso quotidiana all’altezza delle aspettative.

BOOX Note Air6 C è disponibile da oggi sul sito euroshop.boox.com e su Amazon Italia al prezzo di listino di €579,99. BOOX Note Mini C e BOOX Palma 3 saranno disponibili nelle prossime settimane.