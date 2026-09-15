Xiaomi sta proponendo una promozione pensata per ripartire in forma (tra scuola e lavoro): fino all’11 novembre 2026 potete acquistare uno dei prodotti del marchio aderenti per ottenere coupon Virgin Active. Sono coinvolti smartwatch, smartband, cuffie wireless e persino monopattini elettrici: vediamo come approfittarne e scopriamo tutti i dettagli sull’omaggio.

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Xiaomi regala Virgin Active Revolution

Con la promozione Xiaomi potete acquistare uno dei prodotti aderenti per ottenere codici promozionali Virgin Active Revolution. Dopo aver riscattato il codice sul sito dedicato (attraverso l’inserimento del numero seriale), potete sfruttare 3 mesi di Virgin Active Revolution passando dal sito Virgin, così da ottenere un ingresso al mese nei club Virgin Active (esclusi i Collection) e tre mesi di corsi digitali Virgin Active Revolution.

I prodotti compatibili con l’iniziativa sono i seguenti:

REDMI Watch 6 : mette a disposizione display AMOLED da 2,07 pollici e supporto più di 150 attività sportive. Integra il GPS e promette un’autonomia fino a 24 giorni; acquista qui a 99,99 euro

: mette a disposizione display AMOLED da 2,07 pollici e supporto più di 150 attività sportive. Integra il GPS e promette un’autonomia fino a 24 giorni; REDMI Watch 6 Lite : offre display AMOLED da 1,96 pollici con luminosità fino a 1500 nit, che consente di consultare i parametri pure sotto la luce diretta del sole. L’autonomia arriva fino a 18 giorni grazie alla batteria da 470 mAh; acquista qui a 69,99 euro

: offre display AMOLED da 1,96 pollici con luminosità fino a 1500 nit, che consente di consultare i parametri pure sotto la luce diretta del sole. L’autonomia arriva fino a 18 giorni grazie alla batteria da 470 mAh; Xiaomi Smart Band 10 Pro : la smartband propone un display AMOLED da 1,74 pollici, un’autonomia fino a 21 giorni, monitoraggio HRV del sonno e del benessere e posizionamento GNSS indipendente fino a cinque satelliti; acquista qui a 79,99 euro

: la smartband propone un display AMOLED da 1,74 pollici, un’autonomia fino a 21 giorni, monitoraggio HRV del sonno e del benessere e posizionamento GNSS indipendente fino a cinque satelliti; Xiaomi Watch S5 46 mm : lo smartwatch offre una cassa in acciaio inossidabile, un display AMOLED da 1,48 pollici e una grande batteria da 815 mAh, che promette fino a 21 giorni di autonomia; acquista qui a

: lo smartwatch offre una cassa in acciaio inossidabile, un display AMOLED da 1,48 pollici e una grande batteria da 815 mAh, che promette fino a 21 giorni di autonomia; REDMI Buds 8 Pro : le cuffie wireless offrono cancellazione del rumore, Hi-Res Audio certificato con driver tripli coassiali e tre microfoni con riduzione del rumore tramite AI; acquista qui a 69,99 euro

: le cuffie wireless offrono cancellazione del rumore, Hi-Res Audio certificato con driver tripli coassiali e tre microfoni con riduzione del rumore tramite AI; Xiaomi Electric Scooter 6 : la soluzione ideale per spostarsi in citta; offre una potenza massima di 800 W, doppio sistema di ammortizzazione, pneumatici tubeless da 12 pollici, un’autonomia fino a 45 km e può superare pendenze fino al 18%; acquista qui a 379,99 euro

: la soluzione ideale per spostarsi in citta; offre una potenza massima di 800 W, doppio sistema di ammortizzazione, pneumatici tubeless da 12 pollici, un’autonomia fino a 45 km e può superare pendenze fino al 18%; Xiaomi Electric Scooter 6 Pro : propone una potenza di 1000 W, un’autonomia fino a 70 km ed è in grado di affrontare pendenze fino al 22%; anche questo modello può contare su pneumatici da 12 pollici pensati per tutti i terreni; acquista qui a 529,99 euro

: propone una potenza di 1000 W, un’autonomia fino a 70 km ed è in grado di affrontare pendenze fino al 22%; anche questo modello può contare su pneumatici da 12 pollici pensati per tutti i terreni; Xiaomi Electric Scooter 6 Max : offre una potenza di picco di 1100 W, pneumatici da 12 pollici e autonomia fino a 70 km; il suo punto di forza è l’avanzato sistema di sospensioni a corsa estesa da 45 mm; acquista qui a 679,99 euro

: offre una potenza di picco di 1100 W, pneumatici da 12 pollici e autonomia fino a 70 km; il suo punto di forza è l’avanzato sistema di sospensioni a corsa estesa da 45 mm; Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra : è il modello di punta della gamma; offre una potenza di picco di 1200 W con modalità Boost, grandi pneumatici da 12 pollici per tutti i terreni e una sospensione a doppio braccio oscillante, oltre a un’autonomia massima fino a 75 km; acquista qui a 849,99 euro

: è il modello di punta della gamma; offre una potenza di picco di 1200 W con modalità Boost, grandi pneumatici da 12 pollici per tutti i terreni e una sospensione a doppio braccio oscillante, oltre a un’autonomia massima fino a 75 km;

Troviamo dunque smartwatch, smartband, cuffie wireless e persino monopattini elettrici. Per maggiori dettagli sulla promozione Xiaomi potete seguire questo link, mentre per procedere al riscatto del coupon avete a disposizione i link qui in basso.