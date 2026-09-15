Oltre 700€ di differenza sul prezzo di listino non si vedono spesso su un pieghevole di fascia top, e questa volta il protagonista è Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB: sul Samsung Shop (non su Amazon) è partita un’offerta lampo che, tra sconti e vantaggi cumulabili, può far scendere il totale di una cifra davvero importante. A rendere il pacchetto ancora più interessante c’è anche un omaggio “pesante”: chi completa l’acquisto riceve un Galaxy Book6 14″ Core 5. Il tempo però è il vero vincolo: la promozione resta attiva solo per poche ore, dalle 17:01 di martedì 15 settembre alle 08:59 di mercoledì 16 settembre 2026.
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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, il pieghevole che spinge oltre i limiti
Presentato lo scorso 22 luglio 2026, Galaxy Z Fold8 Ultra segna un’introduzione storica per Samsung: è la prima volta che il nome Ultra compare in un dispositivo pieghevole. Il risultato è un erede diretto di Z Fold7 che alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni.
Il cuore pulsante è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, processore custom abbinato in questa configurazione a 12GB di RAM e 256GB di storage. Aprendo il dispositivo si scopre un display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con risoluzione 2.504 × 2.256 pixel e refresh rate adattivo fino a 120Hz, mentre il display esterno da 6,5″ garantisce piena operatività anche a libro chiuso.
Tra le specifiche più rilevanti:
- Telaio in Flex Titanium con cerniera ridisegnata, per soli 4,1 mm di spessore da aperto
- Batteria da 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0, la stessa capacità del Galaxy S26 Ultra
- Comparto fotografico con sensore principale da 200MP, teleobiettivo 3x e ultra-grandangolare da 50MP (quattro volte il dettaglio rispetto al modello precedente)
- Funzione Side-by-Side Multi Window per lavorare con tre app contemporaneamente
- Galaxy AI potenziata dall’integrazione con Gemini Intelligence
Come ottenere lo sconto massimo sul Samsung Shop
Il prezzo di listino di Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB è di 2.299€, ma per poche ore la promozione sul Samsung Shop permette di abbattere sensibilmente questa cifra combinando più vantaggi:
- Sconto automatico a carrello di 300€
- Extra sconto del 10% con il codice SAMSUNGCLUB (o con i codici nominali dedicati) o TUTTOANDROID4U
- 5% di sconto aggiuntivo per chi acquista con il proprio Samsung Account
- 100€ di sconto extra al checkout per i pagamenti effettuati con Samsung Pay
Sommando tutti questi vantaggi, il risparmio complessivo può superare i 700€ rispetto al prezzo di listino. A questo si aggiunge il regalo di un Galaxy Book6 14″ Core 5 per chi completa l’acquisto durante la finestra promozionale.
Chi dispone di uno smartphone usato da rottamare può inoltre sfruttare il programma di permuta (trade-in): oltre alla valutazione del dispositivo consegnato, Samsung riconosce un ulteriore sconto di 300€, rendendo l’operazione ancora più conveniente.
Attenzione ai tempi: si tratta di un’offerta lampo valida solo dalle ore 17:01 di martedì 15 settembre alle ore 08:59 di mercoledì 16 settembre 2026. Chi è interessato deve quindi affrettarsi per non perdere l’occasione.
Per non perdere le prossime occasioni sui dispositivi Samsung e su tutto il mondo tech, conviene iscriversi al canale PrezziTech, mentre per gli sconti più clamorosi e gli errori di prezzo da non lasciarsi scappare c’è ErroriBomba.