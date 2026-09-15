Oltre 700€ di differenza sul prezzo di listino non si vedono spesso su un pieghevole di fascia top, e questa volta il protagonista è Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB: sul Samsung Shop (non su Amazon) è partita un’offerta lampo che, tra sconti e vantaggi cumulabili, può far scendere il totale di una cifra davvero importante. A rendere il pacchetto ancora più interessante c’è anche un omaggio “pesante”: chi completa l’acquisto riceve un Galaxy Book6 14″ Core 5. Il tempo però è il vero vincolo: la promozione resta attiva solo per poche ore, dalle 17:01 di martedì 15 settembre alle 08:59 di mercoledì 16 settembre 2026.

Acquista Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra sul Samsung Shop: fino a oltre 700€ di sconto + Galaxy Book6 in omaggio offerta lampo valida solo dalle 17:01 di martedì 15 settembre alle 08:59 di mercoledì 16 settembre 2026 offerta lampo valida solo dalle 17:01 di martedì 15 settembre alle 08:59 di mercoledì 16 settembre 2026

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, il pieghevole che spinge oltre i limiti

Presentato lo scorso 22 luglio 2026, Galaxy Z Fold8 Ultra segna un’introduzione storica per Samsung: è la prima volta che il nome Ultra compare in un dispositivo pieghevole. Il risultato è un erede diretto di Z Fold7 che alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni.

Il cuore pulsante è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, processore custom abbinato in questa configurazione a 12GB di RAM e 256GB di storage. Aprendo il dispositivo si scopre un display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con risoluzione 2.504 × 2.256 pixel e refresh rate adattivo fino a 120Hz, mentre il display esterno da 6,5″ garantisce piena operatività anche a libro chiuso.

Tra le specifiche più rilevanti:

Telaio in Flex Titanium con cerniera ridisegnata, per soli 4,1 mm di spessore da aperto

con cerniera ridisegnata, per soli di spessore da aperto Batteria da 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0, la stessa capacità del Galaxy S26 Ultra

con Super Fast Charging 2.0, la stessa capacità del Galaxy S26 Ultra Comparto fotografico con sensore principale da 200MP , teleobiettivo 3x e ultra-grandangolare da 50MP (quattro volte il dettaglio rispetto al modello precedente)

, teleobiettivo 3x e ultra-grandangolare da 50MP (quattro volte il dettaglio rispetto al modello precedente) Funzione Side-by-Side Multi Window per lavorare con tre app contemporaneamente

Galaxy AI potenziata dall’integrazione con Gemini Intelligence

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Come ottenere lo sconto massimo sul Samsung Shop

Il prezzo di listino di Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB è di 2.299€, ma per poche ore la promozione sul Samsung Shop permette di abbattere sensibilmente questa cifra combinando più vantaggi:

Sconto automatico a carrello di 300€

di 300€ Extra sconto del 10% con il codice SAMSUNGCLUB (o con i codici nominali dedicati) o TUTTOANDROID4U

con il codice (o con i codici nominali dedicati) o 5% di sconto aggiuntivo per chi acquista con il proprio Samsung Account

aggiuntivo per chi acquista con il proprio Samsung Account 100€ di sconto extra al checkout per i pagamenti effettuati con Samsung Pay

Sommando tutti questi vantaggi, il risparmio complessivo può superare i 700€ rispetto al prezzo di listino. A questo si aggiunge il regalo di un Galaxy Book6 14″ Core 5 per chi completa l’acquisto durante la finestra promozionale.

Chi dispone di uno smartphone usato da rottamare può inoltre sfruttare il programma di permuta (trade-in): oltre alla valutazione del dispositivo consegnato, Samsung riconosce un ulteriore sconto di 300€, rendendo l’operazione ancora più conveniente.

Attenzione ai tempi: si tratta di un’offerta lampo valida solo dalle ore 17:01 di martedì 15 settembre alle ore 08:59 di mercoledì 16 settembre 2026. Chi è interessato deve quindi affrettarsi per non perdere l’occasione.

Scopri l’offerta lampo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra sul Samsung Shop valida solo fino alle 08:59 di mercoledì 16 settembre valida solo fino alle 08:59 di mercoledì 16 settembre

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