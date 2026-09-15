Samsung ha appena lanciato la sua nuova gamma Fan Edition, e chi è iscritto al programma Prime Student di Amazon può ora accedere a una riduzione di prezzo dedicata su Samsung Galaxy S26 FE nella colorazione Blueberry con 128GB di storage. Il meccanismo prevede uno sconto diretto in carrello attivabile con l’abbonamento Prime Student, portando il prezzo del dispositivo sensibilmente sotto il listino ufficiale Samsung Italia. Si tratta del primo smartphone della serie S26 a debuttare con One UI 9 basata su Android 17, un dettaglio non trascurabile per chi guarda al supporto software a lungo termine. Vediamo insieme le caratteristiche tecniche che rendono questo modello interessante e i dettagli specifici dell’offerta riservata agli studenti.

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Samsung galaxy s26 fe: potenza exynos e fotocamera da fascia alta

Il comparto hardware di Samsung Galaxy S26 FE ruota attorno al SoC Exynos 2500, prodotto con processo a 3 nanometri e abbinato a CPU 10 Core e GPU Xclipse 950, la stessa unità grafica già vista sul Galaxy Z Flip 7. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.900 nit, protetto da Gorilla Glass Victus+ per una maggiore resistenza a graffi e cadute accidentali.

Sul fronte fotografico il dispositivo integra tre sensori posteriori:

Ultra-grandangolare da 12MP (F2.2, FOV 123°)

(F2.2, FOV 123°) Grandangolare principale da 50MP con OIS (F1.8, FOV 84°)

con OIS (F1.8, FOV 84°) Teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x e digitale fino a 30x (OIS, F2.4)

La fotocamera frontale da 12MP con campo visivo ampio si presta bene a selfie di gruppo e videochiamate. Tra le funzioni software spicca My FanCam, già apprezzata sui pieghevoli Galaxy, capace di seguire automaticamente un soggetto mantenendolo al centro dell’inquadratura durante la registrazione video.

La batteria da 4.900 mAh supporta ricarica cablata fino a 45W e wireless da 15W, mentre la memoria è configurata con 8GB di RAM e 128GB di storage. Samsung garantisce inoltre fino a sette generazioni di aggiornamenti Android e sette anni di patch di sicurezza, un dato importante per chi valuta la longevità del dispositivo nel tempo.

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S26 fe blueberry: sconto studenti su amazon

Il prezzo di listino ufficiale Samsung per Samsung Galaxy S26 FE 128GB è di 819€, ma su Amazon è attualmente proposto a 799€. Grazie allo sconto dedicato ai clienti Prime Student, applicabile direttamente in carrello, il prezzo finale scende a 649€, con un risparmio di 150€ rispetto al prezzo Amazon e una riduzione percentuale di circa il 19%. Per beneficiare della promozione è necessario avere l’abbonamento Prime Student attivo al momento dell’acquisto. L’offerta è disponibile su Amazon nella colorazione Blueberry.

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