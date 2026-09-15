Uno Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a un display 144Hz da 2.8K su un tablet Android non è cosa comune, soprattutto quando il prezzo scende sotto i 300€. Nubia Pad Pro, versione globale del tablet premium lanciato da poche settimane sul mercato internazionale, si presenta oggi con uno sconto che ne cambia radicalmente il posizionamento competitivo rispetto a iPad e Galaxy Tab. La combinazione tra hardware di fascia alta e coupon esclusivi rende questa proposta particolarmente interessante per chi cerca prestazioni senza svuotare il portafoglio.

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Nubia pad pro: potenza snapdragon e display 144hz da 2.8k

Il cuore pulsante di questo tablet è un Octa Core Snapdragon 8 Gen 3 a 4nm, capace di raggiungere i 3,3GHz e abbinato a GPU Adreno 750. Non stupisce il punteggio AnTuTu dichiarato da Nubia di 2,32 milioni, ottenuto grazie a un sistema di dissipazione termica a sei strati con gel termico, rame e grafene, elemento fondamentale per mantenere prestazioni costanti durante sessioni prolungate di gaming o multitasking intenso.

Il display da 10,9 pollici con risoluzione 2880×1800 merita una menzione speciale: il refresh rate a 144Hz è raro in questa fascia di prezzo, tipicamente riservato a dispositivi ben più costosi. Il pannello certificato ZREAL True Color HD a 10 bit offre oltre 1,07 miliardi di colori con gamma P3, ideale sia per la produttività che per lo streaming multimediale. La frequenza di campionamento touch di 840Hz garantisce una risposta fluida anche nei giochi più esigenti.

Le configurazioni di memoria variano da 8GB+256GB fino a 16GB+512GB, sempre con storage UFS 4.0 e RAM LPDDR5X, garanzia di velocità nelle operazioni quotidiane. Il chassis unibody in alluminio pesa solo 523 grammi con un profilo di 7,3mm, mentre la batteria da 10.100mAh con ricarica rapida a 66W assicura autonomia fino a 50 ore in standby.

Tra le chicche software e hardware spicca l’uscita video DP tramite USB-C, funzionalità che permette di collegare il tablet a monitor esterni, trasformandolo in uno strumento di produttività seria per chi lavora in mobilità. I quattro altoparlanti con supporto DTS:X Ultra completano un’esperienza multimediale di alto livello, mentre resta assente il modulo cellulare, aspetto da considerare per chi necessita di connettività fuori casa.

Sconto del 33% su Nubia Pad Pro con coupon dedicato

Il prezzo di listino di 419€ scende oggi a 279€ su AliExpress, un risparmio di 140€ che corrisponde a uno sconto del 33%. Per accedere a questa offerta è necessario utilizzare uno dei coupon disponibili: TUTTOA30, FSIT30 oppure ITAE30. Si tratta di una promozione particolarmente vantaggiosa considerando che il prodotto è appena arrivato sul mercato globale, con un posizionamento che lo rende decisamente competitivo rispetto a iPad, Galaxy Tab e OnePlus Pad nella stessa fascia di specifiche tecniche. Per altre proposte simili, potete consultare anche la nostra sezione dedicata alle offerte tablet.

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