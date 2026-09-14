Ribasso consistente per la variante da 512GB di Samsung Galaxy S26. Il top di gamma compatto del produttore coreano scende a 899€ su Amazon rispetto al prezzo di listino ufficiale di 1.229€, con un taglio netto di 330€. La promozione riguarda la versione italiana nelle colorazioni Sky Blue, Viola e Bianco, e include anche un’iniziativa promozionale a carrello legata all’ecosistema Galaxy per chi intende abbinare smartwatch o auricolari.

Acquista Samsung Galaxy S26 (512GB) su Amazon a 899€ invece di 1.229€ Sconto bundle automatico a carrello aggiungendo Galaxy Watch o Galaxy Buds4.

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Specifiche e storage: la configurazione da 512GB al centro della promo

L’aspetto più rilevante dell’offerta riguarda il taglio di memoria: a 899€ viene proposta la versione con 512GB di spazio di archiviazione, solitamente posizionata a cifre nettamente superiori rispetto al modello base. Si tratta di una configurazione indicata per chi fa largo uso di registrazione video in alta risoluzione, archiviazione locale e multitasking prolungato, eliminando i vincoli di spazio nel lungo termine.

Il dispositivo mantiene le dimensioni compatte che contraddistinguono la serie base, integrando un display Dynamic AMOLED 2X ad alta luminosità con frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz. Sotto la scocca lavora il processore di ultima generazione ottimizzato per la gestione dei carichi computazionali e per le funzionalità della suite Galaxy AI, affiancato da un comparto fotografico versatile con sensore principale ad alta risoluzione, teleobiettivo e ultra-grandangolare.

Oltre al taglio di prezzo diretto sullo smartphone, la pagina Amazon include una serie di sconti immediati a carrello validi aggiungendo al medesimo ordine un accessorio dell’ecosistema:

Galaxy Smartphone + Galaxy Watch Ultra2: 100€ di sconto immediato a carrello

100€ di sconto immediato a carrello Galaxy Smartphone + Galaxy Watch9: 50€ di sconto immediato a carrello

50€ di sconto immediato a carrello Galaxy Smartphone + Galaxy Buds4 | Buds4 Pro: 30€ di sconto immediato a carrello

In sintesi, i dati principali dell’offerta:

Modello: Samsung Galaxy S26 (Versione italiana)

Samsung Galaxy S26 (Versione italiana) Memoria: 512GB di storage interno

512GB di storage interno Colorazioni disponibili in promo: Sky Blue, Viola, Bianco

Sky Blue, Viola, Bianco Prezzo in offerta: 899€ (listino 1.229€, risparmio 330€)

899€ (listino 1.229€, risparmio 330€) Promo bundle: Fino a 100€ di extra sconto combinando smartwatch o auricolari

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Dettagli dell’offerta Amazon e disponibilità

Il ribasso porta la variante da 512GB a una cifra spesso associata al taglio da 256GB o 128GB nei periodi ordinari. Lo sconto del 26% sul listino ufficiale rende l’acquisto particolarmente competitivo per chi punta all’ammiraglia compatta senza compromessi sulla memoria interna.

La promozione è attiva su Amazon con disponibilità immediata per le tre colorazioni segnalate. I bundle con Galaxy Watch e Galaxy Buds si applicano in automatico al momento del checkout inserendo entrambi i prodotti idonei nel carrello.

Per monitorare in tempo reale le migliori opportunità del settore tecnologico, è possibile consultare il canale Telegram PrezziTech, mentre per le anomalie di prezzo e le promozioni più marcate il riferimento è la community di ErroriBomba.