Buone notizie per tutti i giocatori appassionati della celebre serie di Rockstar Games, Grand Theft Auto, dal momento che un porting (non ufficiale, è bene precisarlo) di GTA V potrebbe essere in arrivo su smartphone con sistema operativo Android: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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GTA V: il porting non ufficiale arriva su Android?

Mentre l’attenzione di tutto il mondo è focalizzata sull’uscita di GTA VI (fissata per il prossimo 19 novembre, in esclusiva temporanea su PlayStation 5 e Xbox Series X), uno sviluppatore potrebbe essere al lavoro su un porting di GTA V per sistema operativo Android, poco dopo aver portato a termine la controparte (non ufficiale, ovviamente) per Nintendo Switch.

A confermarlo sarebbe lo sviluppatore mojso, che sulla piattaforma Discord ha dichiarato di essere al lavoro sulla trasposizione di GTA V per smartphone dotati di sistema operativo Android, con tanto di requisiti tecnici: per giocare il celebre capitolo freeroaming di Rockstar Games, infatti, sarà necessario possedere uno smartphone con chip Snapdragon 865 o superiori, 8 GB di RAM, 65 GB di memoria interna disponibile, e Android 13 o sistemi operativi più recenti. Sarà in realtà possibile eseguire il titolo anche con chip precedenti a quello menzionato poco fa, ma lo sviluppatore in questo caso non garantisce il raggiungimento delle medesime prestazioni in termini di frame rate e fluidità di gioco. Requisiti tutto sommato fattibili, per un gioco open-world di questa portata, al netto dell’uscita all’epoca su console (rispettivamente PlayStation 3 e Xbox 360) uscite quasi vent’anni fa, e dunque non esattamente al passo coi tempi.

Buone notizie anche per tutti gli utenti in possesso di smartphone Samsung Galaxy dotati di chip Exynos, dal momento che lo sviluppatore ha rassicurato che i dispositivi con GPU Samsung Xclipse saranno supportati fin dalle prime uscite del porting: una decisione che includerebbe dunque il chip Exynos 1480, montato di serie su Samsung Galaxy A55 5G, non esattamente un modello top di gamma. Ci sarà invece da aspettare un po’ di tempo in più per i dispositivi dotati di GPU Mali, con un’uscita in un secondo momento.

Nulla da fare invece per i possessori di Google Pixel, che verranno fondamentalmente lasciati fuori dall’iniziativa: lo sviluppatore ha infatti precisato che i chip Tensor dotati di GPU PowerVR (andando dunque a comprendere la serie Google Pixel 10 e Google Pixel 11) non verranno supportati in alcun modo. , che verranno fondamentalmente lasciati fuori dall’iniziativa: lo sviluppatore ha infatti precisato che i chip Tensor dotati di GPU(andando dunque a comprendere la serie) non verranno supportati in alcun modo.

Al momento non disponiamo di una data d’uscita precisa per il debutto del porting di GTA V, che si prenderà senz’altro le “attenzioni” di Rockstar Games, con tutti i rischi del caso: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti e comunicazioni in merito direttamene dallo sviluppatore, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.