Nel corso delle ultime ore è stato presentato in sordina in Pakistan vivo V80 Lite 5G, un nuovo smartphone di fascia media che non va però confuso con l’omonimo modello che verrà lanciato il prossimo 3 settembre in India: scopriamone dunque le specifiche tecniche e il relativo listino prezzi.

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Vivo V80 Lite 5G: specifiche tecniche e prezzi

La versione di vivo V80 Lite 5G destinata al Pakistan presenta un display di tipolopia pOLED da 6,83 pollici di diagonale con risoluzione 1260 x 2800 pixel, oltre che una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz e un picco di luminosità di 3000 nit. Tutto è alimentato in questo caso dal chip MediaTek Dimensity 7360 Turbo, abbinato a 8 GB di RAM di tipologia LPDDR4X, con 128 o 256 GB di memoria interna di tipologia UFS 3.1 in base alle necessità del singolo utente.

vivo V80 Lite 5G

Sul lato posteriore figura invece una fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel, abbinata sul lato anteriore da un sensore da 32 megapixel. A muovere la fotocamera e il resto dello smartphone ci pensa la batteria da 7050 mAh di capacità, che presenta il supporto alla ricarica via cavo da 44 W di potenza. In tal senso, la stessa vivo promette (in linea teorica) almeno 1600 cicli di ricarica prima che la batteria arrivi all’80% della sua capacità totale.

Confermata poi l’interfaccia proprietaria OriginOS 6, basata sul sistema operativo Android 16, con la promessa di ricevere tre aggiornamenti principali e cinque anni di aggiornamenti sulla sicurezza. Completano il tutto le certificazioni IP68 e IP69, che ne garantiscono la resistenza all’acqua e alla polvere.

Il nuovo vivo V80 Lite 5G è disponibile in Pakistan nelle colorazioni Silk White e Sapphire Blue a 124.999 rupie pakistane (circa 387 euro al cambio valuta attuale) per la versione da 128 GB di memoria interna, che aumentano a 145.999 rupie pakistane (circa 452 euro) scegliendo il taglio da 256 GB di memoria interna. Nessuna informazione per il momento relativa all’ipotetico debutto dello smartphone sul mercato europeo, e in quale versione: attendiamo dunque ulteriori delucidazioni a riguardo direttamente da vivo, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi giorni o settimane.