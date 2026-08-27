Nel corso delle ultime ore è stato presentato in sordina in Pakistan vivo V80 Lite 5G, un nuovo smartphone di fascia media che non va però confuso con l’omonimo modello che verrà lanciato il prossimo 3 settembre in India: scopriamone dunque le specifiche tecniche e il relativo listino prezzi.

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Vivo V80 Lite 5G: specifiche tecniche e prezzi

La versione di vivo V80 Lite 5G destinata al Pakistan presenta un display di tipolopia pOLED da 6,83 pollici di diagonale con risoluzione 1260 x 2800 pixel, oltre che una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz e un picco di luminosità di 3000 nit. Tutto è alimentato in questo caso dal chip MediaTek Dimensity 7360 Turbo, abbinato a 8 GB di RAM di tipologia LPDDR4X, con 128 o 256 GB di memoria interna di tipologia UFS 3.1 in base alle necessità del singolo utente.

Sul lato posteriore figura invece una fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel, abbinata sul lato anteriore da un sensore da 32 megapixel. A muovere la fotocamera e il resto dello smartphone ci pensa la batteria da 7050 mAh di capacità, che presenta il supporto alla ricarica via cavo da 44 W di potenza. In tal senso, la stessa vivo promette (in linea teorica) almeno 1600 cicli di ricarica prima che la batteria arrivi all’80% della sua capacità totale.

Confermata poi l’interfaccia proprietaria OriginOS 6, basata sul sistema operativo Android 16, con la promessa di ricevere tre aggiornamenti principali e cinque anni di aggiornamenti sulla sicurezza. Completano il tutto le certificazioni IP68 e IP69, che ne garantiscono la resistenza all’acqua e alla polvere.

Il nuovo vivo V80 Lite 5G è disponibile in Pakistan nelle colorazioni Silk White e Sapphire Blue a 124.999 rupie pakistane (circa 387 euro al cambio valuta attuale) per la versione da 128 GB di memoria interna, che aumentano a 145.999 rupie pakistane (circa 452 euro) scegliendo il taglio da 256 GB di memoria interna. Nessuna informazione per il momento relativa all’ipotetico debutto dello smartphone sul mercato europeo, e in quale versione: attendiamo dunque ulteriori delucidazioni a riguardo direttamente da vivo, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi giorni o settimane.