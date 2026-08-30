Nel corso delle ultime ore Han Boxiao, il product manager della compagnia cinese, ha confermato ufficialmente alcune delle specifiche tecniche di Vivo X500 Pro Max, focalizzandosi in larga parte sui miglioramenti apportati al display: scopriamole insieme nel dettaglio.

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Vivo X500 Pro Max: si punta tutto sul display

All’interno di un post pubblicato sulla piattaforma Weibo, il product manager ha condiviso alcune informazioni sul display di Vivo X500 Pro, anticipando sostanziali aggiornamenti rispetto alle scorse generazioni. Nello specifico si parla di un pannello da 6,85 pollici di diagonale, con un primato nel suo settore: lo smartphone sarà infatti il primo in assoluto (a livello mondiale) a offrire un pannello Q11 2K Zeiss Master Color sviluppato da BOE, con il supporto alla risoluzione 2K. L’aumento della densità dei pixel, poi, dovrebbe riuscire a mantenere la stessa resa visiva, al netto del concomitante aumento della diagonale del display.

Entrando nel merito tecnico, la nuova generazione del display BOE Q11 garantisce (a detta della stessa compagnia) una riduzione dell’effetto motion blur fino al 93%, e combinato con gli algoritmi proprietari di Vivo, migliora del 43% l’uniformità dei colori e del 22% l’uniformità della luminosità.

La partita si gioca anche sull’autonomia, andando controcorrente rispetto a quel che si potrebbe comunemente pensare alle prese con un pannello con risoluzione 2K: sempre secondo quanto dichiarato da Vivo, infatti, il nuovo display BOE permette una riduzione dei consumi fino al 21% rispetto alla precedente generazione, che dalla sua offriva una risoluzione pari a 1,5K, oltre che raddoppiarne la durabilità nel tempo. Dulcis in fundo, completa un particolare sensore multispettrale integrato sotto il display, capace di rilevare in tempo reale le tonalità e l’intensità della luce ambientale, così da adattare anche la luminosità del dispositivo di conseguenza.

L’appuntamento per conoscere il resto delle specifiche tecniche di Vivo X500 Pro Max (assieme agli altri modelli Vivo X500 e Vivo X500 Pro, ovviamente) e la nuova interfaccia proprietaria OriginOS 7 è fissato per settimana prossima, con un lancio previsto in Cina per il mese di settembre: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito dalla stessa Vivo, che arriveranno senz’altro nei prossimi giorni.