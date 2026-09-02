Samsung non sembra voler cambiare strategia per quanto riguarda la ricarica rapida dei suoi smartphone di punta, ma potrebbe anticipare i tempi di lancio della serie Galaxy S27. I modelli base e Plus sono comparsi in Cina nel database CCC, rivelando dettagli interessanti.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Conferma delle velocità di ricarica per Galaxy S27 e S27+

I modelli Galaxy S27 (SM-S9520) e Galaxy S27+ (SM-S9560) sono stati avvistati nel database CCC cinese, confermando le rispettive velocità di ricarica cablata. Il Galaxy S27 supporta fino a 25W (9V 2,77A), mentre il Galaxy S27+ raggiunge i 45W (15V 3A). Si tratta esattamente delle stesse specifiche viste sulla serie Galaxy S26, il che significa che Samsung manterrà l’approccio già adottato negli ultimi quattro anni per i modelli base e Plus. Come di consueto, entrambi i dispositivi saranno venduti senza caricabatterie incluso nella confezione.

Per chi sperava in un incremento della capacità della batteria o in velocità di ricarica più elevate, la notizia potrebbe essere deludente. Le specifiche di ricarica wireless dovrebbero rimanere anch’esse invariate rispetto ai predecessori, proseguendo una tendenza ormai consolidata per i modelli “minori” della serie Galaxy S.

Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Lancio anticipato e nuovi modelli in arrivo

La comparsa della certificazione CCC già a settembre fornisce un indizio importante sul calendario di lancio. Mentre Galaxy S25 fu certificato a settembre e poi annunciato a gennaio, Galaxy S26 fu registrato solo a gennaio e lanciata a marzo. L’apparizione anticipata di S27 e S27+ suggerisce che Samsung potrebbe tornare al suo precedente programma, con un lancio ufficiale previsto presumibilmente per gennaio 2027. Il tipster ZionsAnvin ipotizza una finestra di presentazione a fine gennaio o inizio febbraio, seguita dalle prime vendite già a febbraio.

La serie Galaxy S27 sarà composta da quattro modelli, inclusa una nuova versione Pro che si posizionerà tra il Plus e l’Ultra, offrendo specifiche di fascia alta senza la funzionalità S Pen. Secondo le indiscrezioni, il Galaxy S27 Pro potrebbe montare una batteria da 5.200 mAh e supportare la ricarica a 45W, mentre il top di gamma Galaxy S27 Ultra potrebbe arris27vare a 5.800 mAh con ricarica a 60W. Questi modelli non sono ancora comparsi nel database CCC, quindi le specifiche ufficiali restano in attesa di conferma.