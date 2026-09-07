L’enorme successo di WhatsApp dipende in gran parte anche dal costante impegno del suo team di sviluppatori volto a migliorare questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

Un esempio di questo incessante impegno è arrivato nelle scorse ore: tra le novità in fase di lavorazione, infatti, vi è anche la possibilità per gli utenti di chiamare altri pure senza un account.

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WhatsApp prepara una novità

Da tempo gli sviluppatori di WhatsApp lavorano alle chat per ospiti, soluzione studiata per consentire agli utenti di invitare in una conversazione persone che non possiedono un account (l’ospite riceve un link, lo apre nel browser e si unisce alla chat senza dover scaricare l’app).

A quanto pare, il team del servizio di messaggistica istantanea sta testando una funzionalità che permetterà agli utenti senza account di partecipare anche alle chiamate tramite un link, con un sistema del tutto simile a quello già adottato per le semplici conversazioni di testo.

In pratica, l’organizzatore potrà creare un link dalla scheda “Chiamate” e, una volta che lo avrà condiviso con il destinatario, quest’ultimo potrà aprirlo anche senza un account (in tal caso, sarà possibile partecipare alla chiamata tramite browser, senza la necessità di scaricare l’app).

Il sistema sfrutterà l’interfaccia di chiamata su WhatsApp Web e, prima che un utente ospite possa entrare nella chiamata, sarà necessaria la relativa approvazione manuale da parte dell’organizzatore.

Il contenuto di queste chiamata sarà crittografato per impostazione predefinita e WhatsApp non potrà accedere alle conversazioni.

Al momento questa nuova funzionalità è in fase di test e non si sa quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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