Google Pixel 10a è arrivato sul mercato da poco, presentato come naturale erede del Pixel 9a con qualche ritocco estetico e la solita promessa di sette anni di aggiornamenti. A poche settimane dal lancio, il prezzo scende già in modo interessante: la versione da 128GB in colorazione Viola lavanda passa da 549€ a 399€ su Amazon, con la possibilità di scendere ulteriormente a 379€ riscattando un coupon dedicato. Vediamo cosa offre questo smartphone e perché il momento potrebbe essere quello giusto per acquistarlo.

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Google Pixel 10a: fotocamera intelligente e autonomia da record

Il comparto tecnico di Pixel 10a punta tutto su equilibrio e concretezza più che su numeri da bandiera. Il display OLED da 6,3 pollici con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco fino a 3000 nit garantisce una buona visibilità anche sotto il sole diretto, mentre il Gorilla Glass 7i protegge la superficie da graffi e urti accidentali.

Sotto la scocca lavora il processore Tensor G4 a 4nm abbinato a 8GB di RAM e modem Exynos 5400, con Android 16 preinstallato di serie. La vera specifica che distingue questo modello dalla concorrenza di fascia media riguarda però il supporto software: Google garantisce sette anni di aggiornamenti completi, sia di sistema che di sicurezza, un impegno che copre il dispositivo fino al 2033.

Sul fronte fotografico, Pixel 10a monta una fotocamera principale da 48MP e una ultrawide da 13MP, arricchite da funzionalità inedite per la serie A come lo Scatto Migliore automatico e la Guida Fotografica basata su Gemini, che accompagna passo passo nella composizione degli scatti. Diverse recensioni indipendenti la indicano come una delle migliori fotocamere disponibili in questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche l’autonomia: la batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida a 45W permette di superare le 30 ore di utilizzo normale, un netto passo avanti rispetto al predecessore. Il design si presenta ora completamente piatto, con modulo fotografico finalmente a filo con la scocca, certificazione IP68 e una percentuale elevata di materiali riciclati, inclusi per la prima volta cobalto, rame, oro e tungsteno.

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Pixel 10a in sconto: risparmio concreto su Amazon

Rispetto al prezzo di listino di 549€, Google Pixel 10a 128GB in Viola lavanda si trova ora a 399€ su Amazon, uno sconto di circa il 27% che equivale a 150€ di risparmio. Chi vuole spingersi oltre può riscattare il coupon Amazon da 20€ (link disponibile nella pagina prodotto) per portare il prezzo finale a 379€, un valore che considerando il lancio recente del dispositivo rappresenta un’opportunità piuttosto solida da valutare.

L’offerta è attiva su Amazon, disponibile per un periodo limitato e soggetta a possibili variazioni di stock vista la richiesta del modello.

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