Huawei sta alzando l’asticella della privacy sugli smartphone con il Mate XT 2, il tri-fold che per primo nel settore adotta una soluzione hardware anti-sguardo. La nuova tecnologia, già vista sul MateBook Pro S, arriva sul pieghevole con una marcia in più: basta un doppio tocco sul lato per rendere lo schermo invisibile a chi cerca di sbirciare.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Come funziona la privacy display Lingdun

Il cuore della novità è il pannello Lingdun Privacy Display, un nome che Huawei ha già usato per il suo ultimo portatile. La differenza, però, è che sul Mate XT 2 la funzione non è relegata al solo display esterno: i teaser ufficiali mostrano che il sistema opera anche con il tri-fold completamente aperto, proteggendo il grande pannello interno. Nel video diffuso dall’azienda si vede un dispositivo montato su un supporto verticale: un membro del team attiva la funzione dal Centro di controllo e la telecamera ruota con un arco di 60 gradi. Il risultato è che, da qualsiasi angolazione laterale, lo schermo diventa completamente nero.

Dal punto di vista tecnico, Huawei ha scelto un approccio a doppio set di pixel (dual-pixel) che lavorano in due modalità: Standard e Privacy. Quando attivate la protezione, il telefono spegne selettivamente i pixel visibili lateralmente, mentre chi guarda dritto continua a vedere tutto perfettamente. Non c’è calo di luminosità o risoluzione, perché il sistema utilizza il 100% dei pixel disponibili. Per attivarlo, sul Mate XT 2 basta un doppio tocco sul lato del dispositivo, senza dover armeggiare con menu complessi. Un dettaglio che lo rende più immediato rispetto a soluzioni puramente software.

Confronto con la concorrenza e disponibilità

La sfida diretta è con Samsung, che sul Galaxy S26 Ultra offre la Flex Magic Pixel. La differenza sostanziale, come mostra uno slide promozionale di Huawei, è che la soluzione coreana opera al 50% dei pixel in modalità privacy, con un conseguente calo di luminosità e nitidezza. Il sistema Lingdun, invece, mantiene al 100% l’uso dei pixel, offrendo una protezione senza compromessi visivi. Un vantaggio non da poco per chi lavora su documenti o dati sensibili in pubblico.

Il Mate XT 2 sarà presentato ufficialmente il 7 settembre alle 14:30, all’interno di un evento dedicato anche a HarmonyOS 7. La pagina di preordine ha già confermato l’integrazione del Lingdun Privacy Display e svelato le varianti disponibili: tre colori (Nero Scuro, Bianco Puro e un Viola marmorizzato), e quattro tagli di memoria: 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB, più un’edizione speciale Privacy Screen con 16 GB + 1 TB/2 TB. Insomma, se la privacy è una priorità per voi, questo tri-fold si candida a diventare il compagno ideale per viaggi, riunioni e spostamenti, proteggendo i vostri dati senza farvi abbassare la luminosità o rinunciare alla qualità dell’immagine.