Tra gli smartphone che POCO si prepara a lanciare sul mercato vi sono anche due modelli di fascia media: stiamo parlando di POCO X8 e POCO X8 Power.

Nelle scorse ore il leaker Sanju Choudhary ha condiviso su X quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di questi due smartphone, che potranno contare su un ampio display e su batterie dalle dimensioni a dir poco generose.

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Le principali caratteristiche di POCO X8 e POCO X8 Power

Stando al leaker, POCO X8 dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 e dovrebbe vantare un display OLED LTPS da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz.

Lo smartphone di POCO dovrebbe supportare memorie LPDDR4X e UFS 3.1 mentre il comparto imaging dovrebbe includere un sensore frontale da 16 megapixel dedicato ai selfie e alle videochiamate e una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario Samsung JN5 da 50 megapixel (1/2,76″), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dovremmo trovare una batteria 9.000 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 67 W) e una scocca resistente a polvere e acqua (con certificazioni IP68 e IP69).

Sul mercato indiano potrebbe arrivare ad un prezzo pari, al cambio, a circa 270 euro.

Passando a POCO X8 Power, tra le sue caratteristiche principali dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 e un display OLED LTPS da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz.

Lo smartphone dovrebbe supportare memorie LPDDR5X e UFS 4.1 mentre il comparto imaging dovrebbe includere un sensore frontale da 32 megapixel dedicato ai selfie e alle videochiamate e una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da Sony IMX882 50 megapixel (1/1,95″), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel.

Non dovrebbero mancare, infine, una batteria 10.000 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 10 W) e una scocca con certificazioni IP68 e IP69.

Sul mercato indiano potrebbe arrivare ad un prezzo pari, al cambio, a circa 310 euro.

Per entrambi gli smartphone POCO dovrebbe garantire 4 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da POCO per quanto riguarda l’esordio sul mercato, i prezzi e l’eventuale commercializzazione in Europa.