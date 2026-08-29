Tra meno di due settimane, il 7 settembre 2026, Huawei salirà sul palco in Cina per presentare il suo attesissimo Mate XT 2 tri-fold e il nuovo sistema operativo HarmonyOS 7. Dopo mesi di indiscrezioni e teaser, finalmente potremo vedere con i nostri occhi il successore del pieghevole più innovativo del momento. L’evento, intitolato “HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 and All-Scenario New Product Launch“, inizierà alle 14:30 ora locale (le 8:30 CET) e promette di svelare anche altri dispositivi, come le nuove FreeBuds 7.

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Design a U e specifiche tecniche del Mate XT 2

Il video teaser diffuso da Huawei ci offre il primo sguardo chiaro sul design del Mate XT 2, confermando le voci di un cambiamento radicale rispetto al predecessore. Il Mate XT 2 adotta una struttura a tre pieghe a U (inward-folding), diversa dalla classica forma a Z vista sul Mate XT e Mate XTs. In pratica, lo schermo interno si piega verso l’interno su entrambi i lati, racchiudendo completamente il pannello principale all’interno del corpo del dispositivo. Questo significa un netto miglioramento in termini di resistenza agli urti e protezione dai graffi, dato che tutti i pannelli flessibili sono alloggiati all’interno. Il video qui sotto conferma questa innovazione.

Abbiamo anche una prima idea della palette di colori: il Mate XT 2 arriverà in quattro varianti classiche: Xuan Black, Rui Red, Zhi Xia e Hao White. Sul fronte delle specifiche, le voci si fanno più concrete. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il SoC Kirin 9020, anche se non mancano rumor su un Kirin 9050 Pro o un Kirin 9030S. La batteria, stando alle indiscrezioni, sarà un enorme pacco da 6.000 mAh, un dato che, se confermato, lo renderebbe uno dei pieghevoli più longevi sul mercato. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe ereditare la configurazione del Mate X7, con un nuovo sensore principale da 50 MP con apertura variabile, una fotocamera periscope migliorata e la connettività satellitare. A differenza del Mate XT originale, qui troveremo anche UWB (Ultra-Wideband) e connettività 5G, due tecnologie che mancavano sul modello precedente.

A tal proposito, il leaker Ice Universe ha condiviso ulteriori dettagli:

This is Huawei’s next-generation tri-fold flagship, the Mate XT 2, which has also adopted an inward-folding design similar to the Samsung Galaxy Z TriFold. pic.twitter.com/29plD2CB4M — Ice Universe (@UniverseIce) August 29, 2026

HarmonyOS 7: interfaccia e AI

Un punto di rilievo dell’evento è senza dubbio HarmonyOS 7. Il nuovo sistema operativo introduce una esperienza visiva in stile vetro: pulsanti traslucidi, schede, cursori e controlli di sistema che danno un look più moderno e tridimensionale. Ma la vera novità è sul fronte dell’intelligenza artificiale: HarmonyOS 7 integra l’HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0, un framework che permette agli agenti AI di comprendere ed eseguire meglio le richieste degli utenti tra app e servizi. Huawei ha anche confermato che offrirà nuovi strumenti agli sviluppatori per creare esperienze basate sull’AI all’interno dell’ecosistema HarmonyOS. La versione stabile ufficiale di HarmonyOS 7 è prevista per l’autunno, ma al lancio del Mate XT 2 potremo già toccare con mano le prime novità.

Altri prodotti in arrivo

L’evento del 7 settembre non sarà dedicato solo al Mate XT 2 e a HarmonyOS 7. Huawei ha confermato che le FreeBuds 7 saranno lanciate a settembre in Cina, e tutto lascia pensare che vengano presentate proprio in questa occasione. Inoltre, secondo le indiscrezioni, la serie Mate 90 dovrebbe debuttare sul mercato cinese in un evento separato a fine settembre. Per quanto riguarda il Mate XT 2, si tratta inizialmente di un lancio per il mercato cinese, ma è probabile che arrivi una variante globale, come già successo per i modelli precedenti. Con il countdown che è già iniziato, non ci resta che attendere il 7 settembre per scoprire tutti i dettagli.