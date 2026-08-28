Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro incessante del team di sviluppatori di Google volto al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, con nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti che mirano a garantire un’esperienza sempre più piacevole e personalizzabile.

Ovviamente tale lavoro riguarda anche le tante soluzioni dell’azienda statunitense basate sull’intelligenza artificiale e nelle scorse ore ne abbiamo avuto l’ennesimo esempio: ci riferiamo ad una novità per l’applicazione di Gemini.

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Una nuova funzione accattivante per l’app di Gemini

Attraverso un post sul blog ufficiale, il colosso di Mountain View ha annunciato che Gemini è in grado di trasformare le domande degli utenti e gli argomenti complessi in visualizzazioni interattive personalizzate, il tutto direttamente all’interno della chat dell’applicazione.

Se fino ad oggi le risposte erano nella maggior parte dei casi testuali, questa novità offre agli utenti delle simulazioni funzionali che possono aiutarli a comprendere meglio l’argomento sul quale viene posta la domanda all’assistente virtuale di Google.

In pratica, sarà possibile con un semplice prompt approfondire argomenti anche piuttosto complessi, ciò attraverso risposte che includono elementi visivi, come tabelle, griglie e simulazioni, creati appositamente per ciascuna specifica domanda.

Tanto per fare qualche esempio, chiedendo informazioni su un argomento che può essere spiegato visivamente, come “mostrami come funziona il DNA in 3D”, sarà possibile ruotare e ingrandire interattivamente una struttura 3D del DNA:

Questa nuova funzionalità dovrebbe essere già disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, Workspace Individual e coloro che soddisfano i requisiti di età minima (con la precisazione di Google che possono essere applicati limiti di utilizzo).