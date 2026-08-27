Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug risconrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole.

Ebbene, nelle scorse ore è stato dato il via all’implementazione di una nuova funzionalità che sostituisce il PIN della verifica in due passaggi con una password, soluzione che garantisce così un più elevato livello di sicurezza.

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WhatsApp aumenta la sicurezza

Ad annunciare tale novità è stato il team di sviluppatori di WhatsApp, precisando che grazie ad essa diventa molto più sicuro il sistema di verifica in due passaggi, funzione che offre un ulteriore livello di protezione per impedire ad altri di assumere il controllo del proprio account (anche nel caso in cui dovessero ottenere il codice di accesso monouso).

Fino a questo momento il sistema della verifica in due passaggi prevedeva l’utilizzo di un PIN a sei cifre, che adesso è stato trasformato in una password completa, con la possibilità che sia più lunga, alfanumerica e con caratteri speciali, così da renderla più difficile da individuare.

Nel momento in cui la nuova funzionalità sarà effettivamente disponibile (è allo stato attuale in fase di implementazione con una prima cerchia di utenti), sarà possibile accedere ad essa andando nel menu delle Impostazioni di WhatsApp e quindi entrando nella sezione Account.

La password sostituisce il PIN attualmente utilizzato per la verifica in due passaggi e ciò significa che WhatsApp richiederà una password dopo aver inserito il codice a 6 cifre ricevuto tramite SMS (coloro che hanno già attivato la verifica in due passaggi potrebbero dover aggiornare il PIN con una password).

Se desiderate scaricare le varie versioni di WhatsApp man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: