Possiamo dirlo senza tanti giri di parole: sull’app mobile (rispettivamente per sistemi operativi iOS e Android), Netflix si sta adeguando ai feed di TikTok, almeno per la loro impostazione. La compagnia di streaming statunitense ha infatti annunciato l’arrivo di Clip all’interno dell’app mobile, un’interfaccia con video in formato verticale che strizza l’occhiolino al social cinese: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Clip di Netflix: come funzionano i video in verticale

La nuova sezione Clip di Netflix, similmente a quanto abbiamo visto fino ad oggi sui social network come TikTok o Instagram appunto, mette in mostra video verticali: nella fattispecie si tratta di brevi spezzoni di video (di serie TV, film, speciali o documentari che dir si voglia), che permettono all’utente di indirizzarsi velocemente e in maniera più intuitiva per la scelta del prossimo prodotto da vedere, restituendo un’esperienza più immediata e fugace rispetto alla precedente impostazione, più classica.

In tal senso è presente la sottosezione “Esplora“, che consente di scoprire il prossimo contenuto da guardare, con amici o la propria famiglia. Proprio dai Clip, infatti, lo stesso utente ha la possibilità di aggiungere quel determinato contenuto alla propria lista, in modo tale da accedervi rapidamente alla prossima sessione di streaming. Il funzionamento alla base della nuova sezione Clip sarà simile a quella di TikTok: il feed mostrerà contenuti sulla base delle preferenze espresse in precedenza dal singolo utente, in modo da allinearsi il più possibile ai suoi gusti. Non si tratterà di una funzione a “compartimenti stagni”, a dire il vero: gli stessi utenti avranno infatti la possibilità di condividere le clip preferite o alcuni momenti clou con i propri amici, tramite l’apposita freccia in basso a destra, alla stregua di un vero e proprio social network.

Prossimamente, la stessa sezione Clip si arricchirà di nuovi contenuti, andando a includere i podcast (oggi più in voga che mai, anche in Italia), programmi in diretta, e collezioni di diversi contenuti basati sullo stesso genere di appartenenza. Al momento gran parte delle funzionalità sopracitate sono disponibili in tutto il mondo, Italia compresa.