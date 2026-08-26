Nonostante l’enorme successo a livello globale di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo social network, studiando nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore il team di Instagram ha annunciato un’importante novità dedicata in particolare ai creatori di contenuti: stiamo parlando della funzionalità chiamata First Draft.

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Arriva una nuova funzione per l’app di Instagram

L’idea alla base di questa funzionalità è offrire agli utenti un nuovo modo per creare Reel all’interno dell’app di Instagram: stando a quanto viene spiegato dal team di Meta, infatti, è sufficiente selezionare le clip desiderate e, con un solo tocco, il sistema è in grado di eliminare le pause e tagliare i video, così da offrire un punto di partenza pronto per il contenuto da creare in pochi secondi.

Inoltre, il colosso dei social network ci tiene a precisare che tutte le operazioni compiute da First Draft sono reversibili, in quanto agli utenti è consentito modificare o riordinare qualsiasi elemento prima di proseguire.

In pratica, la nuova funzionalità ha il compito di effettuare il taglio iniziale del video, in modo da permettere agli utenti di concentrarsi un po’ meno sugli aspetti tecnici, per potersi così dedicare in particolare sulla parte creativa.

Con First Draft le operazioni di montaggio dovrebbero divenire un po’ meno noiose anche se, così come viene messo in evidenza dal team di Instagram, gli utenti rimarranno i “direttori creativi” dei contenuti che vogliono realizzare.

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First Draft sarà disponibile inizialmente su iOS mentre al momento non si sa quando verrà implementata anche nell’app per Android.