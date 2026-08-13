Avete presente la scritta Instagram in corsivo che da anni accompagna l’icona della piattaforma? Guardatela bene nell’immagine d’apertura, perché sta per cambiare: Adam Mosseri ha appena svelato ufficialmente il nuovo wordmark di Instagram ed è piuttosto bizzarro.

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Vi piace la nuova identità di Instagram?

Qualche minuto fa, Adam Mosseri, capo di Instagram, ha preso la parola sul proprio profilo ufficiale per mostrare al mondo il nuovo wordmark (o logotipo) del social network facente capo a Meta. Il dirigente spiega come, dopo un decennio senza cambiamenti, i tempi erano ormai maturi per un rinnovamento all’insegna della modernità. Secondo Mosseri, il nuovo font scelto per comporre il nome di Instagram all’apertura della piattaforma è più pulito e moderno, ma contiene richiami all’originale e “alla semplicità e all’artigianalità che da sempre contraddistinguono Instagram”.

Se siete curiosi, non dimenticate di dare un’occhiata al post di Adam Mosseri, ad ogni modo qui sotto potete vedere la prima immagine ufficiale del nuovo wordmark di Instagram. Ad avviso di chi scrive, il nuovo font, se da una parte appare più al passo coi tempi, dall’altra parte perde il confronto con l’originale sotto due punti di vista: in primis, la versione precedente era più leggibile; secondariamente, il corsivo le conferiva un tocco di eleganza che alla nuova versione manca. Ma adesso vogliamo sapere la vostra: vi piace il nuovo wordmark di Instagram? Oppure preferivate quello precedente?

Lo stesso Mosseri è curioso di raccogliere i feedback degli utenti della piattaforma, tanto da aver condiviso la novità anche sul proprio profilo Threads.

La versione più recente dell’applicazione di Instagram per Android è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.

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