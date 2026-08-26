La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è diventata sempre più importante per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e, per molti utenti, rappresenta ormai una valida alternativa allo SPID. Per sfruttare le funzioni digitali della carta però, è necessario avere a disposizione alcuni codici che vengono forniti al momento del rilascio: il PIN e il PUK.

Il problema è che questi due codici non vengono consegnati necessariamente nello stesso momento e, soprattutto se la CIE viene utilizzata raramente, può capitare di non ricordare dove siano stati conservati. Per fortuna, aver perso il PIN o il PUK non significa dover richiedere una nuova carta, in entrambi i casi è possibile recuperare l’accesso attraverso l’app CieID, seguendo una procedura relativamente semplice.

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Come recuperare il PIN e il PUK della CIE

Prima di vedere come recuperali è utile capire la differenza tra i due codici. Il PIN è necessario per utilizzare i servizi digitali associati alla Carta d’Identità Elettronica, mentre il PUK svolge principalmente una funzione di blocco.

Il PIN infatti, viene bloccato dopo tre tentativi consecutivi di inserimento errato, in questa situazione entra in gioco il PUK, che permette di sbloccare la carta e procedere con la scelta del nuovo PIN.

Questo significa che perdere il PIN non rappresenta necessariamente un problema, soprattutto se si dispone ancora del PUK. La situazione diventa leggermente più complessa quando vengono smarriti entrambi i codici, ma anche in questo caso esiste una procedura per recuperare il PUK direttamente dallo smartphone.

Se avete ancora il PUK, recuperare l’accesso alla CIE è piuttosto semplice, è infatti sufficiente utilizzare l’applicazione CieID e raggiungere la funzione dedicata alo sblocco della carta: a seconda della versione dell’app installata sullo smartphone, la funzione può essere indicata come Sblocca carta oppure essere presente all’interno della sezione Gestione carta; una volta avviata la procedura bisognerà inserire il PUK in proprio possesso.

L’applicazione permetterà quindi di sbloccare la CIE e di impostare un nuovo PIN, senza dover presentare una nuova richiesta al Comune che ha rilasciato il documento. È quindi importante conservare il PUK in un luogo sicuro, perché può diventare fondamentale proprio nel momento in cui il PIN viene dimenticato oppure bloccato dopo diversi tentativi errati.

Se invece avete smarrito anche il PUK, la situazione non è senza via d’uscita. Il codice può infatti essere recuperato attraverso l’app CieID, ma è necessario che al momento della richiesta della CIE siano stati comunicati al Comune un numero di cellulare oppure un indirizzo email.

In questo caso bisogna aprire l’app CieID e selezionare la funzione Recupero PUK. Per completare la procedura servono uno smartphone compatibile con la tecnologia NFC, il numero di serie della Carta d’Identità Elettronica (facilmente riconoscibile perché inizia con “CA”) e i recapiti che erano stati forniti durante il rilascio della carta; una volta inseriti i dati richiesti e completata la procedura, bisognerà attendere.

Il recupero del PUK non è immediato, trascorse circa 48 ore dalla richiesta, viene inviato tramite SMS oppure tramite posta elettronica un link che permette di completare la procedura e visualizzare il nuovo codice.

Una volta recuperato il PUK, sarà possibile utilizzarlo per sbloccare la CIE nel caso in cui il PIN sia stato bloccato e procedere quindi alla nuova configurazione del PIN.

La procedura è particolarmente utile per chi vuole utilizzare la CIE per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione senza dover necessariamente ricorrere allo SPID. La carta, infatti, può diventare uno strumento di autenticazione digitale sempre più importante, ma è fondamentale avere a disposizione i relativi codici e sapere come recuperarli in caso di smarrimento.

Per questo motivo, se PIN e PUK sono ancora conservati da qualche parte in casa, conviene individuarli e custodirli con attenzione: dimenticarli non significa perdere definitivamente la possibilità di utilizzare la CIE, ma recuperare il PUK può richiedere comunque una procedura e un’attesa di circa 48 ore.