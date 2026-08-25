Perché spendere quasi 700 euro per uno smartphone con design distintivo quando Nothing Phone (3) arriva a un prezzo decisamente più aggressivo? Il debutto flagship del brand londinese guidato da Carl Pei, con la sua iconica Glyph Matrix e il comparto fotografico a quattro sensori da 50MP, scende ora su AliExpress con uno sconto che merita attenzione. Tra Snapdragon 8s Gen 4, display AMOLED a 120Hz e autonomia da due giorni pieni, il pacchetto tecnico convince già di suo. Vediamo come cambia l’equazione con il prezzo attuale.

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Nothing phone (3): il design glyph matrix incontra la fotografia a 50MP

Il linguaggio estetico di Nothing Phone (3) rompe con il passato: componenti disposti su tre colonne sul retro, una fotocamera volutamente decentrata e soprattutto la Glyph Matrix, un display posteriore monocromatico da 489 micro LED che mostra ID chiamante, notifiche personalizzate e alimenta mini-app come una livella digitale o un oracolo in stile Magic 8 Ball.

Il display principale è un AMOLED flessibile da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate variabile 30-120 Hz e picco di 4500 nit, protetto da Gorilla Glass 7i. Sotto la scocca lavora Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 a 4nm, abbinato a 12 o 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di storage UFS 4.0.

Il comparto fotografico è tra le novità più interessanti: quattro sensori da 50MP, incluso un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x e un ultra-grandangolare a 114°. A completare il pacchetto ci sono:

Fotocamera principale 50MP f/1,68 con OIS e PDAF

Teleobiettivo 3x con modalità macro fino a 5cm

Ultra-grandangolare 114° (senza autofocus)

Frontale 50MP f/2,2 con EIS

Tutte le lenti registrano video 4K a 60fps, con la tecnologia Ultra XDR Video per bilanciare luci e ombre. Il sistema audio a 3 microfoni garantisce una cattura vocale pulita anche in movimento.

La batteria da 5.150 mAh al carburo-silicio offre due giorni di autonomia reale, con ricarica cablata da 65W. A completare il quadro, Nothing garantisce 5 anni di aggiornamenti OS e 7 anni di patch di sicurezza, un supporto software superiore a molti rivali di fascia più alta.

Nothing phone (3) crolla di prezzo: sconto e coupon su aliexpress

Il prezzo di listino ufficiale del modello 16GB+512GB è 949€, ma su AliExpress l’offerta attuale porta Nothing Phone (3) a 454€, partendo da un prezzo precedente di 699€. Applicando il coupon ITNS100 lo sconto diventa ancora più marcato, con un risparmio complessivo superiore al 35% rispetto al prezzo precedente e vicino al 52% sul listino originale.

Chi acquista può inoltre ottenere un rimborso del 7% unendosi prima al TEAM CashBack di PrezziTech, percentuale che sale fino al 9% all’aumentare degli iscritti. Se il coupon non dovesse funzionare, è disponibile una guida dedicata per risolvere il problema.

Per non perdere le prossime occasioni sui prodotti tecnologici, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per gli errori di prezzo e gli sconti fuori scala il punto di riferimento è ErroriBomba.