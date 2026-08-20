Nel corso delle prossime settimane Samsung dovrebbe presentare due tablet di fascia alta: stiamo parlando dei Samsung Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra.

Nelle scorse ore il popolare leaker Roland Quandt ha svelato quelli che potrebbero essere i prezzi di tali device negli Stati Uniti (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), confermando che si partirà da cifre a dir poco elevate.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

I possibili prezzi della serie Samsung Galaxy Tab S12 negli USA

A dire del leaker, la versione solo WiFi di Samsung Galaxy Tab S12+ negli Stati Uniti dovrebbe costare 1.199,99 dollari (12/256 GB) e 1.399,99 dollari (12/512 GB) mentre quella con connettività 5G dovrebbe essere venduta a 1.349,99 dollari (12/256 GB).

Passando a Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, la versione 12/256 GB dovrebbe essere venduta a 1.399,99 dollari, quella 12/512 GB dovrebbe costare 1.599,99 dollari e quella 16 GB/1 TB dovrebbe essere disponibile a 1.999,99 dollari.

Al momento non è chiaro se Samsung abbia deciso di non includere le varianti con connettività 5G per il modello Ultra o se semplicemente le informazioni sui relativi prezzi non siano ancora disponibili.

Entrambi i tablet dovrebbero riproporre in gran parte il design e le principali caratteristiche dei rispettivi predecessori, fatta eccezione per il nuovo processore MediaTek Dimensity 9500, che dovrebbe essere in grado di garantire prestazioni notevolmente migliorate mentre dal punto di vista software il colosso coreano dovrebbe lanciarli con l’interfaccia One UI 9, basata su Android 17.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore coreano per scoprire quali saranno i prezzi ufficiali dei due tablet della serie Samsung Galaxy Tab S12 e quando arriveranno nei vari mercati europei.