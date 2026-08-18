Un nuovo smartphone firmato CUBOT sta per arrivare sul mercato italiano e globale: si tratta di CUBOT A50, modello pensato per tutti i giorni e che punta molto sul rapporto qualità-prezzo. Il nuovo dispositivo sarà lanciato ufficialmente nei prossimi giorni, ma già da ora potete partecipare a un concorso speciale per provare a vincerne uno.

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CUBOT A50 è dietro l’angolo: primi dettagli e data di uscita

CUBOT A50 si prepara al debutto ufficiale: seguendo le parole dello stesso produttore, il nuovo smartphone Android vuole offrire agli utenti “più di quanto effettivamente utilizzano a un prezzo ragionevole“. In base a quanto anticipato, il dispositivo integra uno schermo da 6,58 pollici a risoluzione Full-HD+, SoC Unisoc T620 con CPU octa-core, 128 GB di memoria interna (fino a 1 TB con microSD), fino a 16 GB di RAM (6+10 GB con l’estensione) e una batteria da 5000 mAh. Inoltre, CUBOT A50 propone una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera anteriore da 16 MP, connettività NFC e GPS, sblocco biometrico (facciale o con impronta) e Android 16.

CUBOT A50

Si tratta di combinazione pensata per gli utenti che desiderano specifiche solide per l’uso quotidiano (tra streaming, scrolling, chat e multitasking) e funzionalità pratiche senza dover spendere una fortuna. Per conoscere tutti i dettagli della scheda tecnica e sulle funzionalità dovremo attendere ancora qualche giorno: lo smartphone arriverà il 1° settembre 2026 nelle colorazioni Classic Black, Bold Orange e Fresh Blue.

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Come vincerne uno con il concorso a premi

Per celebrare l’arrivo di CUBOT A50, l’azienda lancia un concorso a premi a livello globale. Partecipando potete essere tra i cinque fortunati che si porteranno a casa gratuitamente un nuovo CUBOT A50: non dovete fare altro che seguire il link qui in basso e digitare il vostro indirizzo e-mail. I vincitori saranno annunciati il 1° settembre, in occasione del debutto ufficiale del nuovo smartphone. Per maggiori dettagli sul dispositivo potete consultare la pagina dedicata del sito ufficiale.

Partecipa qui al concorso per vincere un CUBOT A50

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