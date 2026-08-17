Vivo ha ufficialmente svelato la sua prossima grande evoluzione software, OriginOS 7, un aggiornamento che punta su un’estetica rinnovata basata sul concetto di luce e ombra. La notizia arriva direttamente dal produttore cinese, che ha già dato il via alla fase beta su una selezione di dispositivi in Cina, lasciando così intendere che non ci vorrà troppo tempo prima che l’aggiornamento inizi a farsi vedere anche sui mercati occidentali, Italia compresa.

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Un’interfaccia che gioca con luci e ombre

L’annuncio è arrivato dal direttore del prodotto software di Vivo, che ha spiegato la filosofia alla base di OriginOS 7 attraverso quattro concetti cardine.

Il primo riguarda la capacità dell’interfaccia di comportarsi in modo percettivo, con gli elementi grafici che non si limitano più a essere statici, ma reagiscono seguendo regole ottiche reali, adattandosi a ciò che si trova sullo sfondo dello schermo. In pratica, la luce virtuale che illumina icone, finestre e pannelli cambia in base al contesto visivo, proprio come farebbe la luce reale attraversando un ambiente fisico.

Il secondo pilastro concerne l’intelligenza del sistema. Quando l’assistente virtuale di Vivo, Blue V, entra in funzione, gli effetti luminosi dell’interfaccia si modificano per accompagnare l’utente verso l’azione che sta per compiere. In altri termini, è un modo per guidare visivamente l’attenzione, rendendo più naturale il passaggio da un’operazione all’altra senza bisogno di indicazioni testuali aggiuntive.

Il terzo aspetto è quello interattivo: ogni tocco, ogni scorrimento sullo schermo genera una risposta visiva coerente, con giochi di luce e ombra che si attivano in tempo reale. L’obiettivo dichiarato è far percepire il telefono come un oggetto vivo, capace di reagire fisicamente al contatto dell’utente, più che come un semplice pannello digitale.

Infine, il quarto elemento riguarda la componente emotiva. Vivo ha introdotto delle atmosfere luminose personalizzabili, che permettono a ciascun utente di modellare l’aspetto del proprio smartphone secondo il proprio gusto personale, scegliendo combinazioni di luce e ombra che riflettano il proprio stile.

Quando arriverà la beta fuori dalla Cina

Al momento non esiste una data ufficiale per il rilascio internazionale di OriginOS 7. La fase di test in Cina è cominciata a luglio, quando Vivo ha aperto le iscrizioni ai beta tester nel mercato interno. Guardando però alle abitudini dell’azienda con i precedenti aggiornamenti del sistema operativo, la versione globale tende ad arrivare circa due mesi dopo l’avvio della beta cinese. Se questo schema dovesse ripetersi anche stavolta, gli utenti europei, Italia inclusa, potrebbero avere accesso alla nuova interfaccia entro l’autunno.