HONOR sembra pronta ad ampliare ancora una volta la sua gamma Turbo. Dopo il debutto di Win Turbo lo scorso maggio, con la sua batteria da 10.000 mAh, un’inserzione comparsa su AliExpress ha svelato l’esistenza di un nuovo componente della famiglia, l’HONOR Turbo 5G. Il dispositivo non è del tutto inedito nell’aspetto, dato che riprende la scocca già vista su X80 Pro Max, ma si distingue per una scheda tecnica ben differente.

In particolare, il nuovo Turbo 5G punta forte sulla resistenza e sull’autonomia. Il pannello scelto da HONOR è un AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione di 1.200 x 2.640 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz, per una massima garanzia di fluidità nell’uso quotidiano. Ad accompagnare lo schermo troviamo una batteria da 8.560 mAh, capace di ricarica rapida cablata a 80W, oltre alla certificazione IP69K, che assicura una protezione elevata contro polvere, acqua e getti ad alta pressione e temperatura. Sul fronte software, il telefono arriva con MagicOS 10, l’interfaccia proprietaria del produttore costruita sopra Android 16.

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A spingere le prestazioni del dispositivo è il chipset Snapdragon 6 Gen 4, un processore di fascia media abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione interno. Per quanto riguarda la fotografia, HONOR Turbo 5G monta sul retro un sensore principale da 50MP affiancato da un obiettivo ultragrandangolare da 5MP, mentre sul fronte trova posto una fotocamera per selfie da 16MP. Non manca inoltre uno scanner per le impronte digitali di tipo ottico, integrato direttamente nello schermo.

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Colori disponibili e data di lancio

Stando a quanto emerso dall’inserzione, HONOR Turbo 5G sarà proposto in tre varianti cromatiche: nero, verde e arancione. La stessa fonte conferma inoltre che il debutto commerciale del telefono è fissato tra poche ore.