Qualcomm presenta ufficialmente un nuovo chipset dedicato alla fascia media: si tratta di Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, nuova generazione votata in particolar modo alle prestazioni e all’esperienza di gioco, senza dimenticare naturalmente l’efficienza generale e l’intelligenza artificiale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo SoC del produttore californiano.

Qualcomm presenta Snapdragon 6 Gen 4: gaming, connettività e AI

Nonostante il lancio del predecessore Snapdragon 6 Gen 3 risalga a non molti mesi fa, Qualcomm ha ufficializzato quest’oggi un ulteriore chipset: Snapdragon 6 Gen 4 vuole portare prestazioni di livello più alto, una maggiore durata della batteria e il supporto Gen AI a un numero sempre maggiore di utenti in tutto il mondo.

La piattaforma è stata sviluppata per soddisfare le esigenze di un’ampia fetta di utenti, dai giocatori che cercano immagini 4K e audio lossless wireless (con Snapdragon Sound) ai professionisti che desiderano connettività affidabile in ogni frangente, passando per i creatori di contenuti che mirano a catturare foto e video in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo.

“Snapdragon 6 Gen 4 rappresenterà il prossimo passo avanti per gli smartphone di fascia media grazie a significativi progressi nell’intelligenza artificiale, nei giochi e nella fotografia“, ha dichiarato Deepu John, direttore senior del product management presso Qualcomm Technologies. “Questa piattaforma offre un nuovo livello di prestazioni ed efficienza energetica che gli utenti possono utilizzare praticamente ovunque con 5G e Wi-Fi ultraveloci, migliorando le loro attività quotidiane, che si tratti di giocare, creare o lavorare“.

Snapdragon 6 Gen 4 offre per la prima volta nella serie Snapdragon Game Super Resolution, che aumenta in modo intelligente la risoluzione da 1080p a 4K, così da ottimizzare e bilanciare prestazioni e durata della batteria. I giochi girano in modo più fluido grazie ad Adreno Frame Motion Engine, che può arrivare a raddoppiare il frame rate pur mantenendo un’elevata efficienza. Lato IA, per la prima volta su questa fascia arriva il supporto Gen AI, con la possibilità di gestire le attività di routine con maggiore facilità; con Qualcomm Sensing Hub, il monitoraggio delle attività basato sull’AI suggerisce app e impostazioni ideali in base alle abitudini dell’utente.

Lato performance, Qualcomm sottolinea una CPU Kryo più veloce dell’11% e una GPU Adreno più potente del 29%, con una maggiore efficienza energetica (+12%) rispetto alla precedente generazione. Snapdragon Low Light Vision (LLV) migliora la riduzione del rumore per immagini e video, ed è presente il supporto a scatti singoli da 200 MP. Lo streaming Qualcomm aptX lossless garantisce un audio più ricco e uniforme senza fili, mentre LE Audio con Auracast consente la condivisione audio su più dispositivi Bluetooth. Il modem Snapdragon 5G offre una connettività di quinta generazione estremamente veloce e reattiva su più reti, inclusi gli spettri mmWave e sub-6 GHz. Il sistema Qualcomm FastConnect raggiunge velocità Wi-Fi 6E di picco di 2,9 Gbps e supporta la tecnologia Bluetooth 5.4.

Per maggiori dettagli riguardanti la scheda tecnica di Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 potete seguire questo link.

Quando arriverà sul mercato lo Snapdragon 6 Gen 4

Secondo quanto riferito da Qualcomm, il SoC Snapdragon 6 Gen 4 sarà utilizzato nei prossimi mesi da alcuni dei principali produttori Android, tra cui OPPO, HONOR e Realme. Purtroppo per ora non abbiamo ulteriori indicazioni, ma siamo sicuri che presto inizieremo a conoscere i nomi dei primi smartphone che lo adotteranno.