OpenAI vuole spingere ancora più in là il concetto di velocità nell’intelligenza artificiale e presenta in anteprima Ultrafast, una nuova modalità di esecuzione pensata per portare GPT-5.6 Sol a velocità che, fino a poco tempo fa, sembravano difficili da associare a un modello di frontiera. La novità, almeno inizialmente, riguarda l’API OpenAI e permette al modello di generare fino a 750 token al secondo, arrivando a essere fino a 14 volte più rapido rispetto all’elaborazione standard.

L’obbiettivo dell’azienda non è semplicemente quello di rendere più rapide le risposte, ma di cambiare il modo in cui i modelli più avanzati possono essere utilizzati nei contesti in cui ogni secondo può fare la differenza. Fino a oggi infatti, quando era necessario ottenere risposte estremamente rapide era spesso necessario ricorrere a modelli più piccoli o specializzati, sacrificando in parte le capacità di ragionamento e di elaborazione.

Con Ultrafast, OpenAI punta invece su un approccio differente: mantenere l’intelligenza artificiale di GPT-5.6 Sol aumentando drasticamente la quantità di lavoro utile che il modello riesce a produrre in un determinato intervallo di tempo.

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GPT-5.6 Sol corre fino a 750 token al secondo

La nuova modalità nasce nell’ambito della collaborazione tra OpenAI e Cerebras, azienda specializzata nell’hardware per l’intelligenza artificiale. Proprio l’infrastruttura di Cerebras permette a GPT-5.6 Sol di raggiungere la velocità dichiarata da OpenAI, con un massimo di 750 token di output al secondo.

Il risultato è particolarmente interessante per le applicazioni interattive, nelle quali anche una piccola attesa può interrompere il flusso di lavoro. Un modello capace di rispondere quasi in tempo reale può infatti essere utilizzato in scenari nei quali una risposta tradizionale, pur arrivando dopo pochi secondi, potrebbe essere già troppo lenta.

OpenAI sta sperimentando Ultrafast soprattutto con aziende che operano nella programmazione, nel commercio, nella ricerca finanziaria, nell’assistenza clienti e in altri ambiti caratterizzati da interazioni frequenti e dalla necessità di elaborare rapidamente grandi quantità di informazioni.

Uno degli esempi più significativi riguarda la gestione degli incidenti informatici. Quando un sistema critico presenta un problema, gli ingegneri devono analizzare rapidamente log, tracce, modifiche recenti al codice e conversazioni per cercare di individuare la causa dell’anomalia. Con una versione estremamente veloce di GPT-5.6 Sol il modello può contribuire a ricostruire la situazione, suggerire le verifiche successive a aiutare a preparare o validare una possibile soluzione mentre l’incidente è ancora in corso.

Naturalmente, OpenAI sottolinea che la responsabilità della valutazione e dell’implementazione delle soluzioni rimane agli ingegneri, l’intelligenza artificiale serve quindi ad accorciare il tempo necessario per passare dall’osservazione di un problema alla formulazione di una possibile risposta.

Dalla finanza alla ricerca, ecco dove può servire Ultrafast

Le possibilità non si limitano alla gestione dei sistemi informatici, nel settore finanziario per esempio, una risposta più rapida può permettere di analizzare segnali di mercato, valutare transazioni e individuare attività sospette mentre le condizioni stanno ancora cambiando.

Un altro scenario riguarda l’assistenza clienti e le interazioni vocali. Un modello sufficientemente veloce può affrontare problemi complessi durante una conversazione senza costringere l’utente ad attendere a ogni passaggio dell’elaborazione, la velocità diventa quindi parte integrante dell’esperienza, anziché essere semplicemente una caratteristica tecnica del modello.

Anche il commercio può beneficiare della tecnologia, un sistema basato su GPT-5.6 Sol Ultrafast potrebbe rispondere alle domande su prodotti, controllare la disponibilità, personalizzare i suggerimenti e contribuire a risolvere eventuali problemi durante il processo di acquisto, quando il cliente sta ancora valutando se completare l’ordine.

Ancora più interessante è però l’utilizzo nella ricerca, OpenAI spiega che i propri team stanno utilizzando Ultrafast per cercare rapidamente informazioni, interrogare dati e raccogliere, organizzare e sintetizzare contenuti provenienti da strumenti differenti.

Il vantaggio, in questo caso, non consiste solamente nel ricevere prima una risposta, ma nella possibilità di aumentare il numero di iterazioni che un ricercatore può completare durante una giornata; un esperimento che in precedenza avrebbe richiesto diverse ore di elaborazione, con una successiva analisi il giorno seguente, può diventare un processo più interattivo: si prova un’idea, si analizzano rapidamente i risultati, si modifica l’approccio e si avvia immediatamente un nuovo esperimento.

OpenAI sta già utilizzando la modalità Ultrafast internamente

L’azienda non si limita a testare la tecnologia con clienti esterni, anche alcuni team di OpenAI hanno iniziato a utilizzare GPT-5.6 Sol in modalità Ultrafast per capire quali attività possano beneficiare maggiormente della possibilità di avere un’intelligenza artificiale di frontiera capace di rispondere in tempo reale.

La gestione degli incidenti è uno degli esempi utilizzati internamente, quando arriva un allarme il modello può analizzare rapidamente log e tracce, sintetizzare conversazioni, individuare possibili controlli ed effettuare e contribuire alla preparazione o alla verifica di una soluzione.

Nel campo della ricerca invece, la maggiore velocità consente di accorciare il ciclo tra esperimento e analisi. Secondo OpenAI, alcuni flussi di lavoro prevedevano l’avvio di una serie di esperimenti durante la notte e l’analisi dei risultati soltanto la mattina successiva; con Ultrafast diventa possibile comprimere questo ciclo e realizzare più iterazioni nell’arco della stessa giornata lavorativa.

La modalità Ultrafast è ancora in anteprima

Per il momento, GPT-5.6 Sol Ultrafast non è disponibile per tutti, OpenAI ha avviato una fase di anteprima limitata riservata a un gruppo selezionato di clienti, con particolare attenzione alle aziende e ai flussi di lavoro nei quali la velocità può produrre un vantaggio concreto.

L’accesso verrà esteso progressivamente man mano che aumenterà la capacità disponibile. L’azienda invita le organizzazioni interessate a registrarsi per ricevere una notifica quando la modalità sarà disponibile per un numero maggiore di utenti.

La novità rappresenta quindi un ulteriore passo nella strategia di OpenAI: non puntare soltanto a modelli sempre più capaci, ma anche a infrastrutture capaci di farli lavorare abbastanza rapidamente da renderli utilizzabili in situazioni dove la latenza può essere importante quanto la qualità della risposta.

Se la fase di anteprima confermerà le aspettative, GPT-5.6 Sol Ultrafast potrebbe diventare particolarmente interessante per tutte quelle applicazioni nelle quali un modello avanzato non deve semplicemente fornire una buona risposta, ma deve farlo abbastanza velocemente da riuscire a stare al passo con una persona, un sistema o un processo aziendale in tempo reale.