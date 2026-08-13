Un’interessante novità dei Google Pixel 11 è passata sotto traccia, ma potrebbe migliorare l’esperienza di utilizzo in alcune situazioni: stiamo parlando dello spostamento dell’antenna NFC, che ora è situata più in alto. Questo significa che risulterà più semplice sfruttare questa connettività su Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL.

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NFC più in alto sui Google Pixel 11: ecco il motivo

Sulla serie Google Pixel 11 la casa di Mountain View ha deciso di spostare l’antenna NFC in un punto più in alto, così da semplificare e rendere più intuitivo i pagamenti in mobilità e l’utilizzo della nuova funzione Tap to Share. Come abbiamo visto, con il debutto degli smartphone Google ha parlato anche di quest’ultima novità, che semplifica la condivisione: basta avvicinare il dispositivo a un altro dispositivo Android compatibile per uno scambio bidirezionale immediato di foto, video e non solo (qui per maggiori informazioni).

Con un NFC più in alto, questa operazione risulta sicuramente più immediata e semplice. E no, non abbiamo smontato un Pixel 11 per scoprire la nuova posizione, ma ci basiamo su quando dichiarato da Google:

“La condivisione con altre persone è altrettanto semplice: oltre a un tag NFC aggiornato nella parte superiore dello smartphone, grazie alla funzione Tocca per condividere puoi scambiare istantaneamente biglietti da visita o condividere file di grandi dimensioni con qualsiasi dispositivo Android nelle vicinanze con un rapido tocco“.

Normalmente la posizione dell’antenna NFC non risulta importante, ma può diventarlo nel caso si riscontrino difficoltà nell’utilizzo della funzione di condivisione o di pagamento. Secondo la logica dovrebbe essere nella parte superiore dello smartphone, ma alle volte non è così, per una questione di spazi: ad esempio sui Pixel 10 l’antenna era situata più in basso verso il centro (così come su diversi altri modelli), al di sotto della camera bar.

La nuova posizione può dunque risultare più comoda per effettuare i pagamenti contactless e utilizzare la sopra citata funzione Tap to Share. Provare per credere. Vi ricordiamo che Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL sono già disponibili in preordine: li potete trovare sul Google Store e su Amazon in offerta lancio, ma anche presso altri rivenditori (online e non).