Le indiscrezioni sul prossimo Fairphone 6+ continuano ad arricchirsi di dettagli e, dopo le prime voci che parlavano di un aumento della RAM e di una nuova colorazione (ne abbiamo parlato qui ieri), arriva ora la conferma di un cambiamento ben più sostanziale. Il dispositivo, infatti, dovrebbe monterà anche un chipset diverso rispetto al modello base.

A diffondere l’informazione è stato l’account EvLeaks, che ha pubblicato la scheda tecnica completa dello smartphone che trovate qui sotto, insieme a un’immagine dei suoi componenti interni e persino un video promozionale, anticipando così buona parte di quello che sarà il lancio ufficiale.

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Le differenze rispetto al modello standard

Il documento trapelato mette in evidenza tutte le modifiche rispetto al Fairphone 6 originale, rendendo piuttosto semplice individuare cosa cambierà nella versione Plus.

Come già anticipato in precedenti indiscrezioni, la memoria RAM salirà a 12GB, contro gli 8GB del modello base, mantenendo comunque lo stesso standard LPDDR5 in entrambe le versioni. Per quanto riguarda l’archiviazione, invece, non ci sono novità, perché resterà fissa a 256GB con tecnologia UFS 3.1, affiancata dalla possibilità di espansione tramite slot per microSD, per quella che è una caratteristica che da sempre contraddistingue la filosofia modulare e riparabile dei prodotti Fairphone.

Il nuovo processore Snapdragon

La novità più significativa, come dicevamo, riguarda però il passaggio a un processore differente: il Fairphone 6+ adotterà infatti lo Snapdragon 7s Gen 4, un’evoluzione rispetto allo Snapdragon 7s Gen 3 utilizzato nel modello standard.

Secondo i dati forniti da Qualcomm, il nuovo chip promette un incremento delle prestazioni pari a circa il 7% sia per quanto riguarda la CPU che la GPU. Oltre alla potenza di calcolo generale, anche il comparto dedicato all’intelligenza artificiale beneficerà di un miglioramento, grazie a un’unità NPU rinnovata capace di gestire in modo più efficiente le operazioni legate al machine learning.

Una nuova colorazione in arrivo

Sul fronte estetico, il leak conferma anche l’arrivo di una nuova tonalità cromatica, il Cobalt Blue, che andrà ad affiancare le colorazioni Horizon Black e Forest Green già previste. Non sembra invece che la variante Cloud White, disponibile per il modello base, verrà proposta anche per la versione Plus, un dettaglio che suggerisce una strategia di differenziazione cromatica tra le due varianti del telefono.

Il nodo prezzo resta ancora un mistero

Ricordiamo infine che al momento in cui scriviamo mancano ancora indicazioni sul prezzo di vendita del nuovo dispositivo. Il Fairphone 6 standard viene venduto a 550 euro sul sito ufficiale dell’azienda, ma considerando l’attuale aumento dei costi legati ai moduli di memoria RAM, è plausibile ipotizzare che il Fairphone 6+ arrivi sul mercato con un prezzo superiore rispetto al modello base, anche se al momento non è possibile stabilire con precisione l’entità di questo rincaro.

Non resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale dell’azienda olandese per avere conferma di tutte le specifiche trapelate finora.