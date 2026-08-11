Fairphone, produttore olandese noto per il suo approccio sostenibile alla telefonia, sembra ormai prossimo a presentare ufficialmente una nuova variante del suo smartphone di punta. Alcune immagini trapelate in queste ore mostrano per la prima volta il Fairphone 6+ nella tonalità Cobalt Blue, un colore che finora non era mai comparso nella gamma dell’azienda.

Già qualche settimana fa era emerso online un listino che anticipava l’esistenza di questa versione maggiorata del Fairphone 6. Il dato che aveva attirato maggiore attenzione riguardava la memoria, perché il nuovo modello sarebbe equipaggiato con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, un salto di particolare ampiezza rispetto agli 8GB di RAM offerti dalla versione base. Un incremento che ha colto molti di sorpresa, soprattutto considerando il contesto attuale dell’industria dei semiconduttori, tutt’altro che favorevole a scelte di questo tipo da parte di produttori di nicchia.

Secondo quanto riportato, il listino trapelato indicava anche tre colorazioni disponibili per il nuovo modello: Cobalt Blue, Horizon Black e Forest Green. A scovare per prima queste informazioni era stata la testata olandese NieuweMobiel, da cui abbiamo tratto le immagini di cui sotto.

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Accessori dedicati, ma nessuna novità estetica evidente

Le immagini circolate non mostrano il telefono da solo, bensì insieme a tre accessori pensati per accompagnarlo: un anello da dito per una presa più sicura, una cover protettiva e un porta carte da agganciare al retro del dispositivo. Da quanto si può osservare, l’aspetto esterno del 6+ non presenta differenze rispetto al modello standard già in commercio. Al momento non è ancora chiaro se, oltre all’aumento della memoria, il dispositivo nasconda altre modifiche a livello di componenti interni.

Va precisato che questi accessori non sono nemmeno una novità assoluta, perché sono gli stessi già disponibili per il Fairphone 6 originale, che però non viene proposto nella colorazione Cobalt Blue. Il modello base, ricordiamo, è infatti attualmente disponibile solo nelle tinte Forest Green, Horizon Black e Cloud White.

Fairphone ha viti al posto dei magneti

Un dettaglio che caratterizza da sempre la filosofia del produttore e che sembra essere stato confermato anche con la nuova versione dello smartphone è il sistema di fissaggio degli accessori. A differenza di molte soluzioni concorrenti che sfruttano sistemi magnetici in stile MagSafe, infatti, Fairphone continua a puntare su un ancoraggio meccanico. Gli accessori vengono dunque effettivamente avvitati al telefono, per una scelta coerente con l’identità del marchio, da sempre orientato alla riparabilità e alla modularità dei propri dispositivi, tanto da rendere il cacciavite quasi un simbolo distintivo del brand.

Ricordiamo infine che la disponibilità di materiali di marketing già pronti per il Fairphone 6+ lascia intendere che la presentazione ufficiale non sia lontana nel tempo. Resta da capire con quale tempistica arriverà l’annuncio definitivo, ma la circolazione di immagini promozionali è generalmente un segnale che precede di poco il lancio sul mercato.