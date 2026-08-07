POCO festeggia il suo compleanno e annuncia un’ondata di offerte dedicate: da oggi, 7 agosto, fino al 23 di questo stesso mese, sullo shop online di Xiaomi vengono proposte le celebrazioni annuali con il tema “From 8 to ∞“, con offerte esclusive sugli smartphone più amati del brand. Scopriamo insieme quelle più interessanti.

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POCO festeggia il compleanno lanciando una serie di offerte esclusive

POCO annuncia il ritorno della sua più grande celebrazione annuale: l’evento festeggia l’ottavo anniversario del brand e celebra i traguardi raggiunti in questi anni, volendo anche rappresentare un punto di partenza per il futuro. Per festeggiare il suo compleanno il produttore lancia una serie di offerte esclusive, che combinano sconti diretti e coupon.

L’iniziativa coinvolge alcuni dei modelli più apprezzati, spaziando fra le varie fasce di prezzo: troviamo i modelli di punta come POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra, smartphone di fascia media come POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max, e persino prodotti di fascia bassa come POCO C85. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e tutti i portafogli. Sui modelli privi di altri coupon potete far scendere il prezzo di 10 euro digitando il coupon POCO8TH.

Partendo dalle cifre più alte, POCO F8 Pro viene proposto in sconto a 509,90 euro invece di 649,90 nella versione 12-256 GB, o a 529,90 euro invece di 699,90 nella versione 12-512 GB. Il fratello maggiore POCO F8 Ultra è invece disponibile in promozione a 649,90 euro invece di 829,90 nella versione 12-256 GB e a 749,90 euro invece di 899,90 nella versione 16-512 GB (grazie a un coupon da 50 euro disponibile in pagina fino al 23 agosto).

Proseguiamo con POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max, in sconto fino al 20 agosto 2026: il primo è disponibile in offerta a 339,90 euro invece di 449,90 (8-512 GB), con il contribuito di un coupon da 40 euro, mentre il secondo a 449,90 euro invece di 529,90 (12-256 GB), oppure a 479,90 euro invece di 579,90 (12-512 GB), grazie all’aiuto di coupon da 30 e da 40 euro.

Scendendo ancora con il prezzo, tra le offerte POCO di compleanno troviamo POCO M8 5G, POCO M8 Pro 5G e POCO C85. POCO M8 5G viene proposto in sconto a 209,90 euro invece di 299,90 nella versione 8-512 GB (grazie a un coupon da 50 euro valido fino al 23 agosto), mentre il fratello maggiore POCO M8 Pro 5G è disponibile a 239,90 euro invece di 349,90 (8-256 GB) o a 319,90 euro invece di 399,90 (12-512 GB), grazie a un coupon da 40 euro valido sempre fino al 23. Segnaliamo poi lo sconto riguardante POCO C85: lo smartphone di fascia bassa è in promozione a 109,90 euro invece di 149,90 (6-128 GB) o a 149,90 invece di 169,90 (8-256 GB), grazie a coupon da 20 euro validi fino al 23.

Queste erano solo alcune delle offerte POCO pensate per festeggiare l’ottavo anniversario del brand. Se volete consultare tutte le promozioni potete seguire il link qui in basso.