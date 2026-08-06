75 pollici di QLED 4K con Google TV a meno di 600€? Xiaomi TV A Pro 75 (2026) sta girando forte su Amazon proprio in questi giorni, con un prezzo sceso a 549€ rispetto ai 749€ precedenti. Uno sconto che avvicina notevolmente questo pannello da 190 cm a una fascia di prezzo decisamente più accessibile, soprattutto considerando le specifiche a bordo. Analizziamo nel dettaglio cosa offre.

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Xiaomi TV A Pro 75 (2026): QLED, 120 Hz e Google TV in un pannello da cinema

Il punto di forza più immediato di Xiaomi TV A Pro 75 (2026) è il pannello QLED da 75 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel) e una copertura cromatica DCI-P3 del 94%, lo stesso standard usato nelle produzioni cinematografiche professionali. Tradotto in pratica: colori profondi, precisi e oltre 1 miliardo di sfumature visibili a schermo. A questo si aggiunge il supporto HDR10+, che ottimizza contrasti e alte luci scena per scena, rendendo ogni contenuto compatibile notevolmente più ricco.

Per chi guarda sport o gioca, la frequenza di aggiornamento a 120 Hz via HDMI (ottenuta tramite tecnologia DLG, Dual Line Gate) è un elemento non trascurabile. La modalità Game Boost abbassa la latenza e migliora la nitidezza del movimento, mentre MEMC garantisce fluidità nelle scene più dinamiche anche durante la normale visione. Non si tratta di un pannello pensato per il gaming competitivo hardcore, ma per un utilizzo misto quotidiano è più che sufficiente.

Il design parla di cornice ultrasottile metallizzata monoscocca, con un rapporto screen-to-body che riduce al minimo le distrazioni visive e un profilo da 7,6 cm di profondità: non sparirà contro il muro, ma si integra bene in qualsiasi ambiente.

Sul fronte audio, i due altoparlanti da 10W con supporto a Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X fanno il loro lavoro in un contesto casalingo standard, anche se chi cerca un’esperienza sonora evoluta vorrà affiancare una soundbar.

Il sistema operativo è Google TV, con Google Assistant integrato nel telecomando, accesso immediato a Netflix, Prime Video, YouTube e tutte le principali app di streaming. Non manca il supporto Apple AirPlay, Google Cast e Miracast per la condivisione da qualsiasi dispositivo. La connettività comprende Wi-Fi dual band 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.3, Ethernet LAN e un Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 per coprire ogni tipo di segnale. Hardware interno: processore Quad-core ARM Cortex A55 a 1,53 GHz, 2 GB di RAM e 8 GB di storage.

Nella confezione sono inclusi adattatore di alimentazione e telecomando.

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I numeri dell’offerta: 200€ in meno rispetto al prezzo recente

Su Amazon.it, Xiaomi TV A Pro 75 (2026) è disponibile a 549€, rispetto ai 749€ registrati in precedenza, con un risparmio di 200€ pari a circa il 27% di sconto. Per avere un riferimento, il listino ufficiale su MediaWorld si attesta a 899,99€ e il prezzo di lancio ufficiale era 799,99€: il gap è quindi considerevole.

Il prezzo ha mostrato una certa variabilità sul mercato nelle ultime settimane, quindi il livello attuale rappresenta un momento interessante per chi stava già valutando un acquisto in questa fascia. La disponibilità è immediata su Amazon con spedizione Prime.

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