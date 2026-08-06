CUBOT anticipa KINGKONG Dura, il suo nuovo smartphone rugged con una peculiarità: il dispositivo è infatti dotato di un pratico sistema di batterie sostituibili, progettato per ridurre i tempi di ricarica e consentire agli utenti di continuare a utilizzarlo senza interruzioni. Iniziamo a scoprirlo in attesa del lancio ufficiale.

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CUBOT KINGKONG Dura è un nuovo smartphone rugged con batteria sostituibile

CUBOT inizia a svelare i dettagli ufficiali del suo nuovo smartphone Android: si chiama CUBOT KINGKONG Dura ed è un modello rugged dotato di batteria sostituibile da 5000 mAh. Invece di collegarlo a un cavo di ricarica e aspettare, gli utenti potranno rimuovere in un attimo la batteria scarica, inserirne una di riserva completamente carica e tornare rapidamente in corsa. Si tratta di una soluzione semplice e pensata per chi non può sempre fermarsi per ricaricare il telefono. Per semplificare ulteriormente le cose, lo smartphone arriverà con un Dual Battery Kit e una base di ricarica dedicata. In questo modo una batteria può alimentare il telefono mentre l’altra si ricarica, un po’ come avviene solitamente con ben altre tipologie di prodotti a batteria.

Per il resto KINGKONG Dura è un prodotto dedicato soprattutto all’outdoor, al lavoro e all’avventura, che combina una protezione robusta con le pratiche funzionalità di uno smartphone. È progettato per gli utenti che necessitano di energia affidabile e prestazioni durature ovunque li porti la giornata. A disposizione certificazioni IP68 e IP69K contro acqua e polvere, ma anche MIL-STD-810H e una torcia da campeggio integrata. Lo schermo è generoso, e arriva a 6,88 pollici di diagonale con refresh rate fino a 120 Hz, e viene affiancato da tre fotocamere in tutto: sul retro troviamo un sensore principale da 64 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è posto per un sensore da 16 MP.

Il cuore del nuovo modello è il SoC Unisoc T620 octa-core, affiancato da 12 GB di RAM (fino a 32 GB sfruttando la RAM “virtuale”) e da 256 GB di memoria interna. A disposizione connettività 4G dual SIM, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e naturalmente la porta USB Type-C.

Data di uscita e concorso a premi

Tutti gli altri dettagli su CUBOT KINGKONG Dura saranno diffusi nei prossimi giorni di avvicinamento al lancio ufficiale: il debutto avverrà il 24 agosto 2026, con un evento di lancio speciale che durerà fino al 28 agosto.

In vista del lancio ufficiale, il produttore invita i fan di tutto il mondo a partecipare al concorso globale dedicato. I cinque vincitori riceveranno un KINGKONG Dura completo di kit doppia batteria e base di ricarica. Per maggiori dettagli sul nuovo smartphone è possibile consultare la pagina dedicata del sito ufficiale.

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