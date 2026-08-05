Sotto i 150€ per un tablet da 11 pollici con batteria da 9.340 mAh e quattro speaker certificati Hi-Res Audio: OnePlus Pad Lite si presenta su AliExpress con uno sconto che sfiora il 43% rispetto al prezzo di listino. Chi era alla ricerca di un tablet Android solido senza svuotare il portafoglio ha un’occasione concreta da non lasciarsi scappare.

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OnePlus Pad Lite: display da 11″, quad speaker e batteria monstre in un unico dispositivo

OnePlus Pad Lite è un tablet Android pensato per chi vuole un’esperienza multimediale curata senza rinunciare all’autonomia. Il display è un pannello IPS LCD da 11 pollici FHD+ con risoluzione 1920×1200 pixel, refresh rate a 90Hz e luminosità fino a 500 nit, con supporto a 1 miliardo di colori (10-bit) e modalità Eye Care per la protezione degli occhi durante le sessioni prolungate.

Sotto la scocca lavora il processore MediaTek Helio G100 a 6 nm, un chip octa-core con 2 core Cortex-A76 a 2,2 GHz e GPU Mali-G57 MC2, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage nella variante LTE. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia OxygenOS 15, ottimizzata per la fluidità quotidiana. Da segnalare la funzione Open Canvas, che permette il multitasking in split-screen con una gestione delle finestre più naturale rispetto a quanto offerto normalmente dalla concorrenza di fascia simile.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Display: 11″ IPS LCD FHD+ 1920×1200, 90Hz, 500 nit, Eye Care

11″ IPS LCD FHD+ 1920×1200, 90Hz, 500 nit, Eye Care Processore: MediaTek Helio G100 (6 nm), octa-core

MediaTek Helio G100 (6 nm), octa-core RAM / Storage: 8 GB / 128 GB (variante LTE)

8 GB / 128 GB (variante LTE) Batteria: 9.340 mAh con ricarica rapida 33W SUPERVOOC

9.340 mAh con ricarica rapida Audio: 4 speaker con certificazione Hi-Res Audio e tecnologia Omnibearing Sound Field

4 speaker con certificazione e tecnologia Omnibearing Sound Field OS: Android 15, OxygenOS 15

Android 15, OxygenOS 15 Connettività: Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.2 aptX HD, LTE

Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.2 aptX HD, LTE Peso: 530 g, spessore 7,4 mm

La batteria da 9.340 mAh è probabilmente il punto di forza più concreto: OnePlus dichiara fino a 11 ore di riproduzione video continua e 80 ore di riproduzione musicale. La ricarica a 33W SUPERVOOC riporta il dispositivo in attività senza attese interminabili. Completano il quadro il supporto alla Kids Mode con controllo parentale integrato e Google Kids Space, che rendono il tablet adatto anche all’utilizzo da parte dei bambini. La garanzia di 36 mesi di Fluency Protection assicura prestazioni fluide nel tempo.

Quasi 110€ di sconto: i dettagli dell’offerta su AliExpress

Il prezzo di listino di OnePlus Pad Lite è fissato a 259€, ma su AliExpress è disponibile in questo momento a 149€, con un risparmio di 110€ pari a circa il 42% di sconto. Si tratta della variante in colorazione Aero Blue, nella configurazione da 8 GB RAM + 128 GB storage con connettività LTE.

Considerando che il prezzo più competitivo trovabile su altri store italiani si attesta intorno ai 124-135€ per la variante Wi-Fi base, trovare la versione LTE con più RAM a 149€ su AliExpress rappresenta comunque un valore interessante, soprattutto per chi preferisce la flessibilità della connettività cellulare. La disponibilità è soggetta a variazioni, quindi conviene non rimandare troppo. Per altre offerte tablet, puoi consultare la nostra sezione dedicata.

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