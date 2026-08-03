HONOR ha ufficialmente presentato in Cina il suo nuovo Play 11 Pro, un dispositivo che arriva pochi mesi dopo il debutto del Play 11 Plus, lo scorso maggio. Dalla scheda tecnica presente negli e-commerce che hanno messo a disposizione il device emerge un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento di 120Hz, luminosità massima di 6.500 nits. Il rapporto schermo-corpo si attesta al 95%, garantendo cornici piuttosto ridotte. Non manca poi la tecnologia PWM dimming a 3840Hz, pensata per ridurre l’affaticamento degli occhi durante un uso prolungato del dispositivo.

Sotto la scocca trova posto il processore Dimensity 6500, affiancato da 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione interno. Segnaliamo che il dispositivo non offre la possibilità di espandere la memoria tramite schede microSD.

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Batteria potente e struttura sottile

Uno degli elementi più distintivi del Play 11 Pro riguarda poi l’autonomia. Il dispositivo integra infatti una batteria da 7.000mAh con ricarica rapida cablata a 45W, mantenendo uno spessore contenuto di 7,34mm e un peso di 185 grammi. HONOR dichiara che la batteria manterrà almeno l’80% della propria capacità originale dopo 1.000 cicli di ricarica, stimando una durata di circa sei anni di utilizzo prolungato nel tempo. Il telefono viene fornito con MagicOS 10, basato su Android 16.

Sul fronte fotografico, il dispositivo monta una fotocamera anteriore da 8 megapixel e una principale posteriore da 50 megapixel. Il telaio è realizzato in metallo, mentre la certificazione IP66 assicura protezione da polvere e acqua. A completare il quadro della resistenza, il telefono ha ottenuto la certificazione SGS a cinque stelle per la resistenza alle cadute.

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Prezzo e disponibilità in Cina

Osservando l’insieme delle specifiche e il design generale, tutto lascia pensare che il Play 11 Pro sia in realtà una versione ribattezzata dell’HONOR X80i, già presente sul mercato. Il prodotto è al momento prenotabile in Cina in un’unica configurazione da 8GB di RAM e 256GB di memoria, al prezzo di 2.099 yuan, corrispondenti a circa 270 euro. Il telefono sarà disponibile in tre colorazioni: Moon Silver, Sunrise Gold e Midnight Black, anche se al momento la pagina di prenotazione mostra soltanto la variante Midnight Black.

Non è ancora chiaro se e quando il produttore cinese deciderà di portare questo modello anche sui mercati internazionali.