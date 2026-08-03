Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ciò ovviamente riguarda anche Gmail.

E così nelle scorse ore l’azienda statunitense attraverso un post sul blog ufficiale ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità studiata per aiutare gli utenti Gmail ad evitare l’invio di informazioni riservate per errore.

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Una comoda novità per gli utenti su Gmail

Stando a quanto viene spiegato dal team di Google, l’azienda statunitense sta introducendo un apposito avviso che è stato pensato per proteggere la privacy degli utenti e garantire comunicazioni mirate: si tratta, infatti, di una funzione studiata per prevenire la divulgazione accidentale di informazioni, avvisando gli utenti nel momento in cui stanno per rispondere a tutti in una conversazione in cui erano stati originariamente inseriti in copia nascosta (Ccn).

Se fino a questo momento gli utenti potevano inavvertitamente rivelare la propria presenza in una conversazione riservata cliccando su “Rispondi a tutti” mentre erano in copia nascosta (Ccn), adesso Gmail visualizzerà un avviso apposito per richiedere la conferma prima che il messaggio venga inviato a tutti i destinatari, così da garantire che la partecipazione rimanga privata a meno che non si scelga di fare diversamente.

A dire del colosso di Mountain View, questa nuova funzionalità è già in fase di implementazione a livello globale ed è disponibile per tutti gli utenti Google Workspace e per quelli con account Google personale.