Motorola in passato ha lanciato in più di un’occasione delle speciali edizioni di suoi smartphone già disponibili sul mercato e pare che a breve il produttore possa farlo di nuovo, rafforzando la sua collaborazione con Swarovski.

Nelle scorse ore, infatti, sono apparse in Rete alcune immagini di Motorola Razr 2026 Swarovski Edition, smartphone che sembra presentare un design che ricorda quello del modello lanciato lo scorso anno.

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Le principali caratteristiche di Motorola Razr 2026 Swarovski Edition

Il nuovo smartphone di Motorola presenta un pannello posteriore con una particolare texture caratterizzato da cristalli disposti in modo da formare un motivo trapuntato, che si estende anche parzialmente nella metà superiore del telefono (fino a sotto il display esterno).

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La principale differenza rispetto alla versione dello scorso anno sembra essere rappresentata dalla colorazione: se il modello del 2025 era disponibile in una tonalità di celeste Pantone chiamata “Ice Melt”, infatti, quello nuovo può contare su una tonalità nera un po’ meno appariscente.

Le immagini ci permettono di osservare il nuovo smartphone di Motorola da tutte le angolazioni, confermandoci che si tratterà di un “normale” modello pieghevole con tutti i classici elementi che contraddistinguono questo form factor (incluso un piccolo display esterno con una doppia fotocamera integrata).

Per quanto riguarda la confezione di vendita, al suo interno gli utenti troveranno una custodia protettiva trasparente, un adattatore di ricarica da 33 W e un cavo di ricarica USB-C.

Il popolare produttore non ha ancora confermato questa nuova speciale edizione Swarovski, il suo prezzo o i mercati di lancio ma è probabile che per il suo annuncio non ci sarà da attendere ancora molto.