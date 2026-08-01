4,8 mm di spessore, uno schermo OLED da 12,3 pollici con refresh rate a 165 Hz e il potente Snapdragon 8 Gen 5 sotto al cofano: HONOR MagicPad 4 è già di per sé un tablet che fa parlare di sé. Ma a 475€ invece di 699€, la conversazione cambia decisamente registro. Uno sconto di quasi 224€ su uno dei tablet Android più avanzati del 2026 non capita tutti i giorni, e questa promozione su AliExpress merita sicuramente un’occhiata più attenta.

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HONOR MagicPad 4: il tablet più sottile al mondo con specifiche da flagship

HONOR MagicPad 4 non è semplicemente un altro tablet Android premium: è ufficialmente il tablet più sottile mai realizzato, con appena 4,8 mm di profilo, battendo persino l’iPad Pro di Apple, fermo a 5,1 mm. Nonostante questo primato, il brand non ha sacrificato nulla sul piano delle prestazioni.

Il cuore del dispositivo è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 a 3 nm, abbinato a 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e storage fino a 512 GB. Su AnTuTu v11 il tablet segna un impressionante punteggio di 3.258.000 punti, numeri che parlano da soli per chi cerca potenza bruta sia nel lavoro che nel gaming. A supportare le prestazioni c’è anche un sistema di raffreddamento avanzato che previene il surriscaldamento durante sessioni intensive.

Lo schermo è uno dei punti di forza assoluti:

Pannello OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K (3.000 × 1.920 px)

con risoluzione Refresh rate adattivo fino a 165 Hz

Luminosità di picco a 2.400 nit con contrasto 1.000.000:1

con contrasto PWM Dimming a 5.280 Hz , certificazioni TÜV Rheinland e supporto HDR10

, certificazioni TÜV Rheinland e supporto Bordi ridotti a circa 4 mm per un rapporto schermo-corpo del 93%

L’esperienza audio non è da meno: 8 altoparlanti stereo con tecnologia DTS/DTS X garantiscono un suono avvolgente e ricco, ideale per contenuti multimediali e videoconferenze.

Sul fronte connettività, HONOR MagicPad 4 è al passo coi tempi con Wi-Fi 7 (2×2 MIMO) e Bluetooth 6.0, oltre alla funzione HONOR Connect che consente di integrare il tablet in flussi di lavoro multi-dispositivo, inclusa la compatibilità con Mac e PC come schermo esterno.

Il software si basa su Android 16 con interfaccia MagicOS 10 e include la modalità PC desktop-like con finestre ridimensionabili, supporto a tastiera e stilo (venduti separatamente) e l’assistente AI OpenClaw eseguibile direttamente on-device, senza bisogno di connessione cloud. La batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida da 66 W (caricatore incluso nella confezione) completa un profilo tecnico davvero difficile da trovare in questa fascia di prezzo scontata.

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Quasi 225€ di risparmio: i dettagli dell’offerta da non perdere

Il prezzo di listino ufficiale per la versione 12 GB + 256 GB di HONOR MagicPad 4 è di 699€. Su AliExpress è disponibile in questo momento a 475€, con un risparmio netto di 224€, pari a circa il 32% di sconto. Puoi trovare questa e altre offerte tablet nella nostra sezione dedicata.

Si tratta di una promozione decisamente interessante per un dispositivo uscito a marzo 2026 e ancora recentissimo sul mercato. La versione in offerta è quella solo tablet, senza accessori come tastiera o Magic-Pen, che rimangono disponibili separatamente o in bundle a prezzi differenti.

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